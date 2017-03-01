Экс-тренер сборной Англии может возглавить "Лестер"

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Лента новостей:
Вчера 23:48
"Бетис" может быть продан китайским бизнесменам
"Бетис" может быть продан китайским бизнесменам
Вчера 23:26
Игорь Шалимов: это катастрофа. Надо разбираться, не первый раз с нами такое случается (43)
Игорь Шалимов: это катастрофа. Надо разбираться, не первый раз с нами такое случается (43)
Вчера 23:23
Рональд Куман: летом надеемся подписать Руни (1)
Рональд Куман: летом надеемся подписать Руни (1)
Вчера 22:25
Джефферсон Фарфан пропустит матч с "Тосно" (1)
Джефферсон Фарфан пропустит матч с "Тосно" (1)
Вчера 22:19
Стамбул 2005 - наша версия (3)
Стамбул 2005 - наша версия (3)
Вчера 22:18
Игроки ЦСКА успешно прошли медосмотр (3)
Игроки ЦСКА успешно прошли медосмотр (3)
Вчера 21:45
Георгий Тигиев сможет сыграть против "Анжи" (1)
Георгий Тигиев сможет сыграть против "Анжи" (1)
Вчера 21:18
"Спартак" в товарищеском матче разгромил "Согндал" (23)
"Спартак" в товарищеском матче разгромил "Согндал" (23)
Вчера 21:14
ЦСКА продолжит платить по кредитам "Внешэкономбанку", несмотря на переименование стадиона (9)
ЦСКА продолжит платить по кредитам "Внешэкономбанку", несмотря на переименование стадиона (9)
Вчера 20:30
"Челси" летом предпримет еще одну попытку приобрести Морату (1)
"Челси" летом предпримет еще одну попытку приобрести Морату (1)
Вчера 20:02
Николай Долуда: точно скажу, что "Кубань" будет жить (1)
Николай Долуда: точно скажу, что "Кубань" будет жить (1)
Вчера 19:12
"Урал" - "Краснодар": стали известны стартовые составы (1)
"Урал" - "Краснодар": стали известны стартовые составы (1)
Вчера 18:06
Полузащитник Адилсон покидает "Терек"
Полузащитник Адилсон покидает "Терек"
Вчера 17:55
"Брентфорд" заинтересован в услугах Леонида Слуцкого (51)
"Брентфорд" заинтересован в услугах Леонида Слуцкого (51)
Вчера 17:28
"Зенит" может заплатить за форварда "Маккаби" 9 млн евро (23)
"Зенит" может заплатить за форварда "Маккаби" 9 млн евро (23)
Вчера 17:19
Леонардо Бонуччи попал в сферу интересов "Реала"
Леонардо Бонуччи попал в сферу интересов "Реала"
Экс-тренер сборной Англии может возглавить "Лестер"
Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон стал основным кандидатом на должность нового наставника "Лестер Сити", сообщает Mirror.
Специалист хотел бы стать преемником Клаудио Раньери, который был уволен 23 февраля. Переговоры между ним и руководством "лис" проходят в позитивном ключе.
Газета.ru
Специалист хотел бы стать преемником Клаудио Раньери, который был уволен 23 февраля. Переговоры между ним и руководством "лис" проходят в позитивном ключе.
Газета.ru
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