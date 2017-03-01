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Экс-тренер сборной Англии может возглавить "Лестер"

Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон стал основным кандидатом на должность нового наставника "Лестер Сити", сообщает Mirror.

Специалист хотел бы стать преемником Клаудио Раньери, который был уволен 23 февраля. Переговоры между ним и руководством "лис" проходят в позитивном ключе.

Газета.ru
Теги: Лестер Ходжсон
Сегодня, 00:52
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