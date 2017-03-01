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"Бетис" и "Валенсия" добились побед в чемпионате Испании
В матче 25-го тура чемпионата Испании "Бетис" на выезде одолел "Малагу", а "Валенсия" дома переиграла "Леганес".
Чемпионат Испании. 25 тур
"Малага" - "Бетис" - 1:2
Голы: Форнальс, 39, Мартен, 48, Санабрия, 74
"Малага": Камени, Торрес, Карлос, Эрнандес, Демикелис, Родригес (Эн-Несири, 76), Камачо, Форнальс, Кастро (Онтиверос, 66), Кеко (Родригес, 57), Шарлес
"Бетис": Адан, Наварро (Сехудо, 80), Мартинес, Тошка, Песселья, Гонсалес, Брашанац, Пардо (Алегрия, 71), Мартен, Гутьеррес (Сьос, 46), Санабрия
Предупреждения: Песселья, 36, Брашанац, 60, Гонсалес, 63, Торрес, 68, Родригес, 76, Сехудо, 82, Адан, 90+3, Карлос, 90+4
"Валенсия" - "Леганес" - 1:0
Голы: Мангала, 29
"Валенсия": Алвес, Канселу, Гайя, Гарай, Мангала, Перес, Солер, Парехо, Дзадза, Эль-Хаддади (Хиль, 90+1), Баккали (Латорре, 80)
"Леганес": Эррерин, Диас, Марин (Тито, 46), Инсуа, Сиовас, Мартин, Перес, Лопес (Эль-Зхар, 55), Гарсия, Буэно (Герреро, 73), Мачис
Предупреждения: Марин, 10, Парехо, 60, Перес, 64, Мангала, 66, Мартин, 67, 80, Дзадза, 90+3
Удаления: Мартин, 80
Чемпионат Испании. 25 тур
"Малага" - "Бетис" - 1:2
Голы: Форнальс, 39, Мартен, 48, Санабрия, 74
"Малага": Камени, Торрес, Карлос, Эрнандес, Демикелис, Родригес (Эн-Несири, 76), Камачо, Форнальс, Кастро (Онтиверос, 66), Кеко (Родригес, 57), Шарлес
"Бетис": Адан, Наварро (Сехудо, 80), Мартинес, Тошка, Песселья, Гонсалес, Брашанац, Пардо (Алегрия, 71), Мартен, Гутьеррес (Сьос, 46), Санабрия
Предупреждения: Песселья, 36, Брашанац, 60, Гонсалес, 63, Торрес, 68, Родригес, 76, Сехудо, 82, Адан, 90+3, Карлос, 90+4
"Валенсия" - "Леганес" - 1:0
Голы: Мангала, 29
"Валенсия": Алвес, Канселу, Гайя, Гарай, Мангала, Перес, Солер, Парехо, Дзадза, Эль-Хаддади (Хиль, 90+1), Баккали (Латорре, 80)
"Леганес": Эррерин, Диас, Марин (Тито, 46), Инсуа, Сиовас, Мартин, Перес, Лопес (Эль-Зхар, 55), Гарсия, Буэно (Герреро, 73), Мачис
Предупреждения: Марин, 10, Парехо, 60, Перес, 64, Мангала, 66, Мартин, 67, 80, Дзадза, 90+3
Удаления: Мартин, 80
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