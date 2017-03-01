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Президент "Урала": правильно сделали,что сыграли в Краснодаре

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался относительно успеха его команды в игре с "Краснодаром" в рамках 1/4 финала Кубка России (3:3, 4:3 по пенальти).

– Самый великий матч в истории "Урала"?

– Великие матчи у нас еще впереди. Я на это надеюсь. Но сегодня мы действительно выдали одну из лучших наших игр. Когда к 15-й минуте уступаешь 0:2 то, сами понимаете,… Такая победа в итоге дорогого стоит! Ребята просто молодцы. После первого гола Володи Ильина нам, конечно, стало полегче.

– Когда поверили, что можно спасти матч?

– Уже в перерыве почувствовал, что ребята готовы бороться, сравнять счет. Команда прибавила. Думаю, если бы не удаление, могли бы победить и в дополнительное время. "Краснодар", пропустив три мяча, потерял свою игру. Это очень хорошая команда, дай бог им удачи в Лиге Европы, но сейчас дальше идем мы.

– А после 0:3 кусали локти, что не сыграли в Тюмени при своих болельщиках?

– Нет, нет и еще раз нет. Мы сделали правильно, что сыграли в Краснодаре. Мы летели с Кипра. Рассчитывали, что проведем матч на естественном поле в Екатеринбурге. 26-го должны были вечером прилететь домой со сборов, 27-го пришлось бы ехать в Тюмень. Было бы очень сложно. "Краснодар" бы тоже налетался. Так что в той ситуации приняли самое оптимальное решение, – цитирует Иванова "СЭ".
Теги: Урал
Сегодня, 01:54
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