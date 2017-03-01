Форвард "Реала Сосьедад", посвятивший гол скончавшемуся от лейкемии спортсмену, был удален с поля

Нападающий "Реал Сосьедад" Хуанми Хименес был удален с поля в матче против "Эйбара" (2:2).23-летний испанец получил два предупреждения. Одно – на 15-й минуте, сразу после гола: Хуанми посвятил забитый мяч испанскому спортсмену Пабло Раесу, который скончался от лейкемии несколько дней назад.Во втором тайме, на 59-й минуте, Хуанми получил вторую карточку за фол и был удален.