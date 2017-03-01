Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Спортивный директор "Наполи": в игре с "Ювентусом" судья принял позорные решения

Спортивный директор "Наполи" Кристиан Гинтоли раскритиковал арбитра Паоло Валери и его бригаду после первого полуфинального матча Кубка Италии с "Ювентусом" (1:3).

"Мы решили, что очень важно публично поблагодарить ребят за то, как они сыграли. Мы проиграли из-за двух решений арбитра, которые были даже не спорными, а просто позорными, - такими, которые вредят всему итальянскому футболу.

В эпизоде с первым пенальти Дибала намеренно искал контакт, чтобы заработать пенальти. Во втором случае Рейна сыграл в мяч, а уже потом зацепил Куадрадо. Более того, это произошло после того, как арбитр не назначил пенальти в ворота "Ювентуса", - приводит слова Гинтоли "Газета.ru" со ссылкой на Rai Sport.
Теги: Наполи
Сегодня, 03:30
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.