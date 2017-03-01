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Валерий Непомнящий: если "Спартак" обыграет "Краснодар", то его будет сложно остановить

Экс-тренер "Томи" Валерий Непомнящий отметил, что "Спартаку" в первом матче после зимнего перерыва будет трудно одержать победу.

"Сегодняшний "Спартак" силен тем, чего не хватает "Зениту". Духом, спартаковским духом. Если "Спартак" в настроении, если тренеру удается его создать, то команда способна решать серьезные задачи.

Фаворит в следующей игре – "Краснодар". Потому что им не нужно ничего перестраивать. Они готовы играть против команд, у которых есть лидеры.

Если "Спартак" будет в своем оптимальном составе, с Адриану и Промесом, то краснодарцам будет тяжело. Все же я думаю, что им удастся разрушить игру в середине поля. Но если "Спартак" обыграет "Краснодар", то их будет сложно остановить", - цитирует специалиста "СЭ".
Теги: Непомнящий Спартак Краснодар
Сегодня, 03:34
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