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Защитник "Айнтрахта" вернулся в футбол после онкологического заболевания

Защитник "Айнтрахта" Марко Русс, у которого в конце прошлого сезона было диагностировано раковое заболевание, прошел лечение и впервые сыграл в официальной встрече.

31-летний капитан команды впервые с мая 2016 года вышел на поле в домашнем матче четвертьфинала Кубка Германии против "Арминии" (1:0). Русс появился на замену в конце игры на второй компенсированной минуте, отметив тем самым своё возвращение в футбол.

Чемпионат
Теги: Айнтрахт
Сегодня, 03:38
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