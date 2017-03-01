Защитник "Айнтрахта" вернулся в футбол после онкологического заболевания

Защитник "Айнтрахта" Марко Русс, у которого в конце прошлого сезона было диагностировано раковое заболевание, прошел лечение и впервые сыграл в официальной встрече.31-летний капитан команды впервые с мая 2016 года вышел на поле в домашнем матче четвертьфинала Кубка Германии против "Арминии" (1:0). Русс появился на замену в конце игры на второй компенсированной минуте, отметив тем самым своё возвращение в футбол.