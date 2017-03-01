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Евгений Ловчев: тренеры в перерыве встряхнули "Урал", а Смолов пока не уверен в себе
Футбольный обозреватель Евгений Ловчев прокомментировал игру 1/4 финала Кубка России между "Уралом" и "Краснодаром" (3:3, по пенальти – 4:3).
"Сначала великолепный футбол показывал "Краснодар". Три мяча – и все хороши. Потом команда Шалимова как-то резко подсела. Не столько физически, сколько психологически. Гол "Урал" встряхнул. А в перерыве команду встряхнули тренеры и Гриша Иванов (президент клуба – Прим. ред.).
Во втором тайме "Урал" смотрелся прилично. Могли и больше трех забить. Вообще "Урал" заслуживает уважения за бойцовский характер, за то, что сражались. Отметил бы вратаря Заболотного, хотя раньше его не особо ценил.
Что касается неудачного исполнения пенальти Смоловым, в конце игры одиннадцатиметровый выглядел сомнительным. Я сказал, что если забьет – нарушение было, нет – значит, не было. Ну а вторая неудачная попытка говорит о том, что Смолов пока не уверен в себе.
В общем, это был весенний футбол, если говорить об ошибках, но по движению и зрелищу – игра точно не весенняя", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
"Сначала великолепный футбол показывал "Краснодар". Три мяча – и все хороши. Потом команда Шалимова как-то резко подсела. Не столько физически, сколько психологически. Гол "Урал" встряхнул. А в перерыве команду встряхнули тренеры и Гриша Иванов (президент клуба – Прим. ред.).
Во втором тайме "Урал" смотрелся прилично. Могли и больше трех забить. Вообще "Урал" заслуживает уважения за бойцовский характер, за то, что сражались. Отметил бы вратаря Заболотного, хотя раньше его не особо ценил.
Что касается неудачного исполнения пенальти Смоловым, в конце игры одиннадцатиметровый выглядел сомнительным. Я сказал, что если забьет – нарушение было, нет – значит, не было. Ну а вторая неудачная попытка говорит о том, что Смолов пока не уверен в себе.
В общем, это был весенний футбол, если говорить об ошибках, но по движению и зрелищу – игра точно не весенняя", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
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