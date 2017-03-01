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"Урал" - "Краснодар": фотоотчет матча

В матче 1/4 финала Кубка России "Краснодар" встречался с "Уралом" и уступил в серии пенальти, выигрывая по ходу встречи 3:0. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.























































































Rusfootball.info
Теги: Краснодар Урал Фото
Сегодня, 08:43
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