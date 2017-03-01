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Виктор Онопко: Васин сейчас главный из тройки защитников
Тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал прогресс защитника Виктора Васина и рассказал о тактических изменениях с приходом Виктора Гончаренко.
"Васин быстро влился в коллектив. Команда для него не новая, он знает своих партнеров, знает требования Гончаренко. Аренда пошла ему на пользу, теперь он стал игроком основного состава, для меня это главный из тройки защитников. Хорошо, что теперь нам есть из кого выбирать - Игнашевич, братья Березуцкие, тот же Щенников может сыграть в центре защиты.
Нам понадобилось буквально меньше недели, чтобы освоится под новую схему, понять требования и философию, которую доносит до нас Виктор Михайлович. Было много новых тренировок, и в каждой из них были определенные требования. Чем футболисты выше уровня, тем быстрее они схватывают. В современном футболе все должны уметь, как обороняться, так и атаковать, начиная от самого вратаря.
Универсализм игрока в современном футболе стал очень важен. Даже нападающий может оказаться в своей штрафной, а защитник на месте центрфорварда. Для меня очень важно, если футболист может играть на нескольких позициях. Это штучный товар, но и у нас в составе есть такие игроки", - цитирует Онопко ТАСС.
"Васин быстро влился в коллектив. Команда для него не новая, он знает своих партнеров, знает требования Гончаренко. Аренда пошла ему на пользу, теперь он стал игроком основного состава, для меня это главный из тройки защитников. Хорошо, что теперь нам есть из кого выбирать - Игнашевич, братья Березуцкие, тот же Щенников может сыграть в центре защиты.
Нам понадобилось буквально меньше недели, чтобы освоится под новую схему, понять требования и философию, которую доносит до нас Виктор Михайлович. Было много новых тренировок, и в каждой из них были определенные требования. Чем футболисты выше уровня, тем быстрее они схватывают. В современном футболе все должны уметь, как обороняться, так и атаковать, начиная от самого вратаря.
Универсализм игрока в современном футболе стал очень важен. Даже нападающий может оказаться в своей штрафной, а защитник на месте центрфорварда. Для меня очень важно, если футболист может играть на нескольких позициях. Это штучный товар, но и у нас в составе есть такие игроки", - цитирует Онопко ТАСС.
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