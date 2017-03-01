Пресс-служба "Урала": команда проявила уральский характер!

Пресс-служба "Урала" прокомментировал выход в следующий раунд Кубка России. Екатеринбуржцы обыграли "Краснодар" в матче 1/4 финала (3:3, 4:3 - по пенальти).



"Сейчас попробуем рассказать, что произошло! Мы пропустили мяч на первой минуте, затем пропустили еще два! Проигрывая 0:3, мы забили три мяча! На последних минутах основного времени Федор Смолов не забивает пенальти!



Начинается дополнительное время, и мы теряем Сашу Данцева, получившего две желтые… Но мы стоим! Уральский характер! Серия пенальти – и… мы в полуфинале Кубка России!" – говорится в сообщении в "Инстаграме".