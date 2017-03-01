Руководство "Вильярреала" выступило в поддержку арбитров матча с "Реалом"

Руководство "Вильярреала" выступило с официальным заявлением относительно работы бригады арбитров в матче 24-го тура Примеры с мадридским "Реалом" (2:3)."Вильярреал" хочет выразить полную поддержку всем арбитрам. Мы всегда защищали честность и независимость судей. Клуб понимает сложную работу судей, принимая любые их действия и ошибки как часть футбольного спектакля. "Вильярреал" полностью верит в профессионализм, неподкупность и верность арбитров принципам честной игры", - говорится в заявлении.После матча с "Реалом" президент "Вильярреала" Фернандо Роиг сделал комментарии относительно главного арбитра встречи Хесуса Хиля Мансано и его бригады помощников, которые вызвали большой резонанс. В частности, Роиг заявил, что судьи выходили со стадиона с сумками, на которых присутствовала символика "королевского клуба".