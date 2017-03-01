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Виктор Онопко: Витиньо от нас уезжал ребенком, а вернулся повзрослевшим игроком

Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о нападающих команды.

"И Витиньо, и Оланаре с большим желанием вернулись в ЦСКА. Что касается нигерийца, то у него была серьезная травма колена, оно практически все разлетелось – и мениск, и крестообразные связки. Сейчас он полностью восстановился от повреждения и демонстрирует большое рвение на тренировках.

Витиньо стал другим, от нас он уезжал ребенком, а вернулся повзрослевшим игроком. Года, проведенные в аренде в Бразилии, пошли ему на пользу. У него большое желание доказать себе, что он достоин играть в ЦСКА, футболист хочет помочь команде. А наши ребята уже знают этих футболистов и приняли их хорошо.

В новой схеме он будет играть нападающего. Позиции Александра Головина, Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума в центре полузащиты не подвергаются сомнению, да и пользы от Витиньо больше именно в атаке. У нас два нападающих, один играет чуть в оттяжке, другой впереди, но они в течении матча могут меняться.

Ионов хорошо проявил себя на зимних сборах. Тренерский штаб решил, что от игрока больше пользы именно в атаке, поэтому теперь рассматриваем его также как нападающего. Теперь у нас четыре человека на две позиции форварда – Ионов, Федор Чалов, Оланаре и Витиньо. Не стоит забывать еще и о Жамалетдинове, который может сыграть и в нападении, и с краю полузащиты", – цитирует Онопко ТАСС.
Теги: Онопко ЦСКА Витиньо
Сегодня, 09:48
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№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 11:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мусу сами вырастили из жеребенка в коня, а Витиньо взрослел в другом табуне, так проще перевести слова Савельича..
Регистрация: 20.03.2014
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