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Виктор Онопко: Витиньо от нас уезжал ребенком, а вернулся повзрослевшим игроком
Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о нападающих команды.
"И Витиньо, и Оланаре с большим желанием вернулись в ЦСКА. Что касается нигерийца, то у него была серьезная травма колена, оно практически все разлетелось – и мениск, и крестообразные связки. Сейчас он полностью восстановился от повреждения и демонстрирует большое рвение на тренировках.
Витиньо стал другим, от нас он уезжал ребенком, а вернулся повзрослевшим игроком. Года, проведенные в аренде в Бразилии, пошли ему на пользу. У него большое желание доказать себе, что он достоин играть в ЦСКА, футболист хочет помочь команде. А наши ребята уже знают этих футболистов и приняли их хорошо.
В новой схеме он будет играть нападающего. Позиции Александра Головина, Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума в центре полузащиты не подвергаются сомнению, да и пользы от Витиньо больше именно в атаке. У нас два нападающих, один играет чуть в оттяжке, другой впереди, но они в течении матча могут меняться.
Ионов хорошо проявил себя на зимних сборах. Тренерский штаб решил, что от игрока больше пользы именно в атаке, поэтому теперь рассматриваем его также как нападающего. Теперь у нас четыре человека на две позиции форварда – Ионов, Федор Чалов, Оланаре и Витиньо. Не стоит забывать еще и о Жамалетдинове, который может сыграть и в нападении, и с краю полузащиты", – цитирует Онопко ТАСС.
"И Витиньо, и Оланаре с большим желанием вернулись в ЦСКА. Что касается нигерийца, то у него была серьезная травма колена, оно практически все разлетелось – и мениск, и крестообразные связки. Сейчас он полностью восстановился от повреждения и демонстрирует большое рвение на тренировках.
Витиньо стал другим, от нас он уезжал ребенком, а вернулся повзрослевшим игроком. Года, проведенные в аренде в Бразилии, пошли ему на пользу. У него большое желание доказать себе, что он достоин играть в ЦСКА, футболист хочет помочь команде. А наши ребята уже знают этих футболистов и приняли их хорошо.
В новой схеме он будет играть нападающего. Позиции Александра Головина, Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума в центре полузащиты не подвергаются сомнению, да и пользы от Витиньо больше именно в атаке. У нас два нападающих, один играет чуть в оттяжке, другой впереди, но они в течении матча могут меняться.
Ионов хорошо проявил себя на зимних сборах. Тренерский штаб решил, что от игрока больше пользы именно в атаке, поэтому теперь рассматриваем его также как нападающего. Теперь у нас четыре человека на две позиции форварда – Ионов, Федор Чалов, Оланаре и Витиньо. Не стоит забывать еще и о Жамалетдинове, который может сыграть и в нападении, и с краю полузащиты", – цитирует Онопко ТАСС.
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