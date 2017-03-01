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Сергей Прядкин: РФПЛ может расшириться до 18 команд после ЧМ-2018
Глава РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с возможным увеличением числа команд премьер-лиги.
"На данный момент шестнадцать команд - оптимальный вариант. Вот перед нами пример "Томи" в этом сезоне, а я хочу, чтобы у нас были финансово стабильные клубы. Было бы здорово, если бы у нас было много частных клубов, где существует больше стабильности и ответственности, но, повторюсь, пока, по-моему, шестнадцать клубов - оптимальное количество.
Вот смотрите, на данном этапе есть определенное число клубов, которые регулярно поднимаются и вылетают из премьер- лиги, в Футбольной национальной лиге борются за повышение четыре-пять клубов. Если это учесть, как раз и получается примерно шестнадцать команд, но это на данном этапе.
К чемпионату мира готовятся двенадцать стадионов, много арен строится и без привязки к нему. Думаю, после чемпионата мира ситуация должна улучшиться, будет какой-то скачок, и возможно дальнейшее расширение. К тому же надо учитывать плотность календаря, а она очень высока за счет еврокубков, матчей сборной, Кубка страны. По сути, она такова, что свободных клеточек в этом календаре остается очень мало. Но, еще раз скажу, что в дальнейшем можно говорить о расширении", - цитирует Прядкина ТАСС.
"На данный момент шестнадцать команд - оптимальный вариант. Вот перед нами пример "Томи" в этом сезоне, а я хочу, чтобы у нас были финансово стабильные клубы. Было бы здорово, если бы у нас было много частных клубов, где существует больше стабильности и ответственности, но, повторюсь, пока, по-моему, шестнадцать клубов - оптимальное количество.
Вот смотрите, на данном этапе есть определенное число клубов, которые регулярно поднимаются и вылетают из премьер- лиги, в Футбольной национальной лиге борются за повышение четыре-пять клубов. Если это учесть, как раз и получается примерно шестнадцать команд, но это на данном этапе.
К чемпионату мира готовятся двенадцать стадионов, много арен строится и без привязки к нему. Думаю, после чемпионата мира ситуация должна улучшиться, будет какой-то скачок, и возможно дальнейшее расширение. К тому же надо учитывать плотность календаря, а она очень высока за счет еврокубков, матчей сборной, Кубка страны. По сути, она такова, что свободных клеточек в этом календаре остается очень мало. Но, еще раз скажу, что в дальнейшем можно говорить о расширении", - цитирует Прядкина ТАСС.
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