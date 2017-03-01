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Сергей Прядкин: РФПЛ может расшириться до 18 команд после ЧМ-2018

Глава РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с возможным увеличением числа команд премьер-лиги.

"На данный момент шестнадцать команд - оптимальный вариант. Вот перед нами пример "Томи" в этом сезоне, а я хочу, чтобы у нас были финансово стабильные клубы. Было бы здорово, если бы у нас было много частных клубов, где существует больше стабильности и ответственности, но, повторюсь, пока, по-моему, шестнадцать клубов - оптимальное количество.

Вот смотрите, на данном этапе есть определенное число клубов, которые регулярно поднимаются и вылетают из премьер- лиги, в Футбольной национальной лиге борются за повышение четыре-пять клубов. Если это учесть, как раз и получается примерно шестнадцать команд, но это на данном этапе.

К чемпионату мира готовятся двенадцать стадионов, много арен строится и без привязки к нему. Думаю, после чемпионата мира ситуация должна улучшиться, будет какой-то скачок, и возможно дальнейшее расширение. К тому же надо учитывать плотность календаря, а она очень высока за счет еврокубков, матчей сборной, Кубка страны. По сути, она такова, что свободных клеточек в этом календаре остается очень мало. Но, еще раз скажу, что в дальнейшем можно говорить о расширении", - цитирует Прядкина ТАСС.
Теги: Прядкин
Сегодня, 09:51
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:09) #
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было бы здорово, если бы Премьер Лига была разбита на 2 группы элитную и промежуточную и играли бы в 4 круга.
Из ЭЛИТНОЙ 7-8-я команды вылетали бы во 2-ю группу, 6 команда в стыки с 3-й
Из ПРОМЕЖУТОЧНОЙ потому же принципу, что и сейчас 2 в ФНЛ, 2 в стыки

Было бы куда зрелищней, чем 18 команд из которых 6 будут играть, как ТОМЬ


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