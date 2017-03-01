"Локомотив" официально объявил о назначении Станислава Сухины начальником команды. Сообщается, что специалист сегодня вступает в должность.Станислав Сухина - известный в прошлом арбитр ФИФА. Обслуживал матчи премьер-лиги с 2001 по 2012 год, после завершения карьеры арбитра инспектировал матчи чемпионата России. В 2013-2016 гг. - заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС.