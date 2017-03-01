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"Локомотив" официально объявил о назначении Станислава Сухины

"Локомотив" официально объявил о назначении Станислава Сухины начальником команды. Сообщается, что специалист сегодня вступает в должность.

Станислав Сухина - известный в прошлом арбитр ФИФА. Обслуживал матчи премьер-лиги с 2001 по 2012 год, после завершения карьеры арбитра инспектировал матчи чемпионата России. В 2013-2016 гг. - заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС.

ФК "Локомотив"
Теги: Локомотив Сухина
Сегодня, 09:59
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10
(1)
№10 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:19) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Главное - ни у кого нет ни малейших сомнений, чем именно занят будет stuck_out_tongue_winking_eye При том, что тут болелы разных команд... Хороший был арбитр, память оставил smile


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:51) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: mikelo73
Все средства хороши,

Согласен! Плюсую. Вот Федун заепал уже. Мог бы давно организовать хотя бы одно золото для Великих, и что бы миллионы кб по по белу свету успокоились.
Может в этом году начнет покупать всех?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 10:48) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: maradona72
Может именно это и поможет вам не улететь в ФНЛ.
А то подписываете 50-ти летних игроков.

Все средства хороши, Гинер ничего не внушается ради результатов ЦСКА
Регистрация: 18.03.2012
№7 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 10:47) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Kolpino2
Директор по работе с судьями? Что же, в былые годы, когда Семин был верхом на шпале, они Локо здорово помогали.

а конкретней?
Регистрация: 27.09.2015
№6 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 10:41) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Кубань»
Повар красит стены, а маляр печет котлеты...
Впрочем, пользу приносит и тот, и другой. Сухина поможет, считаю, добрать энное количество очков в турнирную таблицу.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:40) #
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: mikelo73
Локо получил "начальника команды по связям с судейским корпусом".

Может именно это и поможет вам не улететь в ФНЛ.
А то подписываете 50-ти летних игроков.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 10:39) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Замечательно, Локо получил "начальника команды по связям с судейским корпусом".
Регистрация: 18.03.2012
№3 Написал: priba Москва (Сегодня, 10:21) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Грамотное стратегическое назначение! Работа с судьями тоже нужна.
Регистрация: 23.08.2015
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 10:11) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Класс! А Будогосского надо ставить тренером и... попрет обязательно.


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:09) #
  • 0
  •  (4)

Директор по работе с судьями? Что же, в былые годы, когда Семин был верхом на шпале, они Локо здорово помогали.
Регистрация: 12.11.2007
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