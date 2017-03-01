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СМИ: болельщики "Манчестер Юнайтед" напали на Поля Погба в ресторане

Болельщики "Манчестер Юнайтед" напали на полузащитника команды Поля Погба, передает The Sun.

Сообщается, что инцидент произошел в одном из ресторанов, куда французский футболист пришел вместе с друзьями. Поклонники "МЮ" получили отказ в автографе, после этого поклонники "МЮ" загнали игрока в угол, но работники заведения предотвратили потасовку.
Теги: Погба Манчестер Юнайтед
Сегодня, 10:27
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№3 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Загонная охота на негра. Прям как с Витиньей


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№2 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 11:02) #
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Болеет за:
«Динамо» М
ха ха
Регистрация: 13.04.2016
№1 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 10:43) #
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Автограф или жизнь
Регистрация: 8.12.2016
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