СМИ: болельщики "Манчестер Юнайтед" напали на Поля Погба в ресторане

Болельщики "Манчестер Юнайтед" напали на полузащитника команды Поля Погба, передает The Sun.



Сообщается, что инцидент произошел в одном из ресторанов, куда французский футболист пришел вместе с друзьями. Поклонники "МЮ" получили отказ в автографе, после этого поклонники "МЮ" загнали игрока в угол, но работники заведения предотвратили потасовку.