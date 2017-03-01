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Ростех стал спонсором тульского "Арсенала"

Тульский "Арсенал" объявил о начале сотрудничества с НПО "Сплав", которое стало генеральным спонсором клуба РФПЛ.

Соглашение о сотрудничестве между сторонами уже подписано. Логотип НПО "Сплав", как и логотип Госкорпорации Ростех, будет размещен на форме футболистов, домашнем стадионе клуба и во всех коммуникациях.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2016/17 и может быть продлено по взаимному согласию сторон, передает "Sportbox". Сумма соглашения не разглашается.
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 10:53
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:59) #
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а как же Аналия?


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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