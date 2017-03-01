Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
02:14
Форвард "Реала Сосьедад", посвятивший гол скончавшемуся от лейкемии спортсмену, был удален с поля (1)
Форвард "Реала Сосьедад", посвятивший гол скончавшемуся от лейкемии спортсмену, был удален с поля (1)
Вчера 23:48
"Бетис" может быть продан китайским бизнесменам
"Бетис" может быть продан китайским бизнесменам
Вчера 23:26
Игорь Шалимов: это катастрофа. Надо разбираться, не первый раз с нами такое случается (49)
Игорь Шалимов: это катастрофа. Надо разбираться, не первый раз с нами такое случается (49)
Вчера 23:23
Рональд Куман: летом надеемся подписать Руни (1)
Рональд Куман: летом надеемся подписать Руни (1)
Вчера 22:25
Джефферсон Фарфан пропустит матч с "Тосно" (1)
Джефферсон Фарфан пропустит матч с "Тосно" (1)
Вчера 22:19
Стамбул 2005 - наша версия (4)
Стамбул 2005 - наша версия (4)
Вчера 22:18
Игроки ЦСКА успешно прошли медосмотр (3)
Игроки ЦСКА успешно прошли медосмотр (3)
Вчера 21:45
Георгий Тигиев сможет сыграть против "Анжи" (1)
Георгий Тигиев сможет сыграть против "Анжи" (1)
Вчера 21:18
"Спартак" в товарищеском матче разгромил "Согндал" (23)
"Спартак" в товарищеском матче разгромил "Согндал" (23)
Взыскание более 100 млн долларов с Евгения Гинера в пользу Альфа-банка признано законным
Мосгорсуд признал законным взыскание с президента ЦСКА Евгения Гинера более 100 миллионов долларов в пользу Альфа-банка, сообщили в пресс-службе суда.
"Апелляционная жалоба Гинера на постановление Мещанского суда Москвы от 14 июня 2016 года, которым его обязали выплатить в общей сложности более 99 миллионов долларов, оставлена без удовлетворения", - сказал представитель суда.
Таким образом, решение о взыскании с Гинера задолженности по кредитному договору, неуплаченных процентов и неустойки вступило в законную силу.
Р-Спорт
"Апелляционная жалоба Гинера на постановление Мещанского суда Москвы от 14 июня 2016 года, которым его обязали выплатить в общей сложности более 99 миллионов долларов, оставлена без удовлетворения", - сказал представитель суда.
Таким образом, решение о взыскании с Гинера задолженности по кредитному договору, неуплаченных процентов и неустойки вступило в законную силу.
Р-Спорт
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.