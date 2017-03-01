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Взыскание более 100 млн долларов с Евгения Гинера в пользу Альфа-банка признано законным

Мосгорсуд признал законным взыскание с президента ЦСКА Евгения Гинера более 100 миллионов долларов в пользу Альфа-банка, сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционная жалоба Гинера на постановление Мещанского суда Москвы от 14 июня 2016 года, которым его обязали выплатить в общей сложности более 99 миллионов долларов, оставлена без удовлетворения", - сказал представитель суда.

Таким образом, решение о взыскании с Гинера задолженности по кредитному договору, неуплаченных процентов и неустойки вступило в законную силу.

Р-Спорт
Теги: ЦСКА Гинер
Сегодня, 11:44
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(2)
№3 Написал: Клан (Сегодня, 11:49) #
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online

OgreGate,
То есть про чемоданчики Гинера тебе теперь не хрюкать? laughing
Регистрация: 28.02.2017
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:48) #
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online

Ничего себе , гинер хотел обуть кого-то на 100л зелени. Не плохо он чувствовал себя до определенного момента.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
smile Общак липецкого ОПГ закончился


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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