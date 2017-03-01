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Скаут "Манчестер Юнайтед" посетит матч "Локомотив" - "Тосно"

Во время встречи в рамках 1/4 финала Кубка России между "Локомотивом" и "Тосно" на трибунах будет находиться сотрудник "Манчестер Юнайтед", передает "Матч ТВ".

Напомним, игра состоится сегодня на стадионе в Черкизове. Начало - в 19:30.
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 11:58
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(0)
№2 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 12:39) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: RoDon22
Приехал Миранчука смотреть?

Лоськова relaxed


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 12:38) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Приехал Миранчука смотреть?
Регистрация: 30.11.2015
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