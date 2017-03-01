Роману Зозуле разрешено перейти в чемпионат, который начнется в 2017 году

ФИФА дала разрешение форварду "Бетиса" Роману Зозуле на превышение лимита переходов, чтобы сменить клуб, сообщает Marca.Игрок может перейти в другую команду при условии, что она играет в чемпионате, который начинается в 2017 году. Агенты ускорили процесс поиска клуба для Зозули.Ранее ФИФА разрешила Зозуле вернуться в "Днепр", но переходу помешал запрет на трансферы для украинского клуба