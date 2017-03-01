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Роману Зозуле разрешено перейти в чемпионат, который начнется в 2017 году

ФИФА дала разрешение форварду "Бетиса" Роману Зозуле на превышение лимита переходов, чтобы сменить клуб, сообщает Marca.

Игрок может перейти в другую команду при условии, что она играет в чемпионате, который начинается в 2017 году. Агенты ускорили процесс поиска клуба для Зозули.

Ранее ФИФА разрешила Зозуле вернуться в "Днепр", но переходу помешал запрет на трансферы для украинского клуба

Sports.ru
Теги: Зозуля
Сегодня, 11:59
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5
(1)
№5 Написал: checkmate (Сегодня, 13:16) #
  • -1
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Удачи Роману
Регистрация: 21.02.2016
№4 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 12:49) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Посуду мыть на кухне в Челси? Ему и на Украине ничего не светит. Более того не исключаю, что чемпионат в Украине в новом сезоне не начнется.
Регистрация: 30.11.2015
№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:24) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А нах он нужен здесь?Вы ещё напишите про гитлера,за какую команду он болел. confused
Регистрация: 9.08.2015
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:15) #
  • +1
  •  (3)

Игрок может перейти в другую команду при условии, что она играет в чемпионате, который начинается в 2017 году. Агенты ускорили процесс поиска клуба для Зозули.

Куда перейдёт - туда перейдёт.
Но, по-моему, кроме чемпионата Украины ему больше нигде не светит. smirk
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: perekos Самара (Сегодня, 12:09) #
  • +2
  •  (4)

сосуля довыйобывался)
Регистрация: 10.08.2012
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