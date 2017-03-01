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Виктор Онопко: Слуцкий хотел, чтобы тренерский штаб остался в ЦСКА
Бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий хотел, чтобы тренерский штаб продолжил работу в команде после его ухода, рассказал тренер армейцев Виктор Онопко.
"Я хотел остаться. И Леонид Викторович хотел, чтобы тренерский штаб продолжил работу. Он нам сказал еще за месяц о своем решении, игроки узнали об этом позже. Мы были немного поражены его решением, долго общались с ним на эту тему.
Мы продолжаем общаться со Слуцким, он приезжал к нам на второй сбор, был полтора дня внутри коллектива. Иногда созваниваемся, в курсе всех событий друг друга. Мы столько лет вместе работали, у нас столько трофеев и побед, столько переживаний и работы - это запомнится на всю жизнь, можно даже книгу писать.
Дальнейшие планы он не раскрывал, но уверен, что Слуцкий скоро снова вернется к тренерской деятельности. Самое главное, что он доволен, у него все хорошо, Леонид Викторович переживает новый этап в своей жизни", - цитирует Онопко ТАСС.
"Я хотел остаться. И Леонид Викторович хотел, чтобы тренерский штаб продолжил работу. Он нам сказал еще за месяц о своем решении, игроки узнали об этом позже. Мы были немного поражены его решением, долго общались с ним на эту тему.
Мы продолжаем общаться со Слуцким, он приезжал к нам на второй сбор, был полтора дня внутри коллектива. Иногда созваниваемся, в курсе всех событий друг друга. Мы столько лет вместе работали, у нас столько трофеев и побед, столько переживаний и работы - это запомнится на всю жизнь, можно даже книгу писать.
Дальнейшие планы он не раскрывал, но уверен, что Слуцкий скоро снова вернется к тренерской деятельности. Самое главное, что он доволен, у него все хорошо, Леонид Викторович переживает новый этап в своей жизни", - цитирует Онопко ТАСС.
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