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СМИ: Антонио Конте договорился о том, что летом перейдет в "Интер"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте готов летом принять предложение "Интера".

Как сообщает Tuttosport, 47-летний тренер договорился с "нерадзурри" о том, что его зарплата увеличится с 11 до 15 миллионов евро.

В ближайшее время юристы Suning проведут переговоры с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем по поводу расторжения контракта с Конте.
Теги: Конте Интер
Сегодня, 12:59
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№3 Написал: Саня1589 (Сегодня, 13:12) #
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будет интересно посмотреть, как еще 1 тренер после чемпионства уйдет из команды..
Регистрация: 27.01.2017
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 13:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
.не зря г. Слуцкий ездил в Челси на практику...ой не зря..
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: safonas (Сегодня, 13:04) #
  • -1
  •  (1)
online

жаль для Челси, отлиично для Интера


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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