СМИ: Антонио Конте договорился о том, что летом перейдет в "Интер"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте готов летом принять предложение "Интера".



Как сообщает Tuttosport, 47-летний тренер договорился с "нерадзурри" о том, что его зарплата увеличится с 11 до 15 миллионов евро.



В ближайшее время юристы Suning проведут переговоры с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем по поводу расторжения контракта с Конте.