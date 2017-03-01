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Джанни Инфантино: Африка получит 9 или 10 мест на чемпионате мира-2026
На чемпионате мира 2026 года африканская конфедерация футбола будет представлена девятью или десятью командами, сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.
"Из 48 команд, участие которых запланировано в ЧМ-2026, девять или десять будут представлять Африку. Мы будем работать именно над этим количеством", - цитирует Инфантино агентство FrancePress.
На данный момент предполагается, что распределение квот будет таким: Европа - 16 сборных, Африка - 9,5 (будут стыковые матчи), Азия - 8,5, Северная плюс Центральная Америка, а также Южная Америка - по 6,5, Океания - одна.
"Из 48 команд, участие которых запланировано в ЧМ-2026, девять или десять будут представлять Африку. Мы будем работать именно над этим количеством", - цитирует Инфантино агентство FrancePress.
На данный момент предполагается, что распределение квот будет таким: Европа - 16 сборных, Африка - 9,5 (будут стыковые матчи), Азия - 8,5, Северная плюс Центральная Америка, а также Южная Америка - по 6,5, Океания - одна.
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