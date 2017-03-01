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"Зенит" в четверг проведет открытую тренировку
В четверг 2 марта "Зенит" проведет открытую тренировку в рамках подготовки к первому матчу года в рамках премьер-лиги.
Ворота "Газпром"-тренировочного центра в Удельном парке откроются для СМИ в 10:50. В 11:00 начнется предматчевый брифинг главного тренера Мирчи Луческу, сразу после него - открытая часть тренировки.
"Зенит-ТВ" покажет все происходящее в прямом эфире. Матч с ЦСКА пройдет на "ВЭБ-Арене" 4 марта и начнется в 16:30 мск.
ФК "Зенит"
Ворота "Газпром"-тренировочного центра в Удельном парке откроются для СМИ в 10:50. В 11:00 начнется предматчевый брифинг главного тренера Мирчи Луческу, сразу после него - открытая часть тренировки.
"Зенит-ТВ" покажет все происходящее в прямом эфире. Матч с ЦСКА пройдет на "ВЭБ-Арене" 4 марта и начнется в 16:30 мск.
ФК "Зенит"
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