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Германия подала заявку на проведение Евро-2024
Германия официально подала заявку на проведение первенства Европы в 2024 году, информирует сайт УЕФА.
Германия предлагает провести игры в 10 городах. Стадионы будут отбираться на конкурсной основе. Также о намерении подать заявку на право провести турнир заявляла Турция.
УЕФА выберет хозяина турнира в сентябре 2018 года.
Германия предлагает провести игры в 10 городах. Стадионы будут отбираться на конкурсной основе. Также о намерении подать заявку на право провести турнир заявляла Турция.
УЕФА выберет хозяина турнира в сентябре 2018 года.
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