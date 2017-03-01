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Германия подала заявку на проведение Евро-2024

Германия официально подала заявку на проведение первенства Европы в 2024 году, информирует сайт УЕФА.

Германия предлагает провести игры в 10 городах. Стадионы будут отбираться на конкурсной основе. Также о намерении подать заявку на право провести турнир заявляла Турция.

УЕФА выберет хозяина турнира в сентябре 2018 года.
Сегодня, 13:58
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