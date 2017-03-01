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"Сибирь" назвала стартовый состав на игру с "Рубином"

"Сибирь" назвала состав на игру Кубка России против "Рубина".

"Сибирь": Цыган, Гладышев, Качан, Плопа, Мищенко, Магаль, Чеботару, Андреев, Безлихотнов, Рухаиа, Коржунов.
Теги: Сибирь Рубин
Сегодня, 14:39
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