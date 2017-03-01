Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Гурам Аджоев: мы довольны трансферной кампанией "Арсенала"

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев заявил, что доволен зимней трансферной кампанией.

"Хочу поздравить всех с возобновлением чемпионата. Самое главное, чтобы прошли эту часть без травм.

Нашу трансферную политику стоит уважать, ведь мы взяли игроков за бесплатно, с желанием помочь, из 10 футболистов 8 играют за свои сборные, поэтому я доволен трансферной политикой. Тем более что бюджет был буквально ноль рублей. Очень довольны", - цитирует Аджоева "Р-Спорт".
Теги: Аджоев Арсенал Тула
Сегодня, 14:42
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.