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Форвард "Реала Сосьедад", посвятивший гол скончавшемуся от лейкемии спортсмену, был удален с поля (1)
Форвард "Реала Сосьедад", посвятивший гол скончавшемуся от лейкемии спортсмену, был удален с поля (1)
Гурам Аджоев: мы довольны трансферной кампанией "Арсенала"
Президент "Арсенала" Гурам Аджоев заявил, что доволен зимней трансферной кампанией.
"Хочу поздравить всех с возобновлением чемпионата. Самое главное, чтобы прошли эту часть без травм.
Нашу трансферную политику стоит уважать, ведь мы взяли игроков за бесплатно, с желанием помочь, из 10 футболистов 8 играют за свои сборные, поэтому я доволен трансферной политикой. Тем более что бюджет был буквально ноль рублей. Очень довольны", - цитирует Аджоева "Р-Спорт".
"Хочу поздравить всех с возобновлением чемпионата. Самое главное, чтобы прошли эту часть без травм.
Нашу трансферную политику стоит уважать, ведь мы взяли игроков за бесплатно, с желанием помочь, из 10 футболистов 8 играют за свои сборные, поэтому я доволен трансферной политикой. Тем более что бюджет был буквально ноль рублей. Очень довольны", - цитирует Аджоева "Р-Спорт".
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