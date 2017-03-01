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Форвард "Реала Сосьедад", посвятивший гол скончавшемуся от лейкемии спортсмену, был удален с поля (1)
Алексей Смертин: иностранным болельщикам не нужно бояться ехать в Россию
Бывший капитан сборной России Алексей Смертин заверил иностранных болельщиков, что им нечего опасаться на международных турнирах в России.
"Иностранным болельщикам не нужно бояться ехать на футбол в Россию. Мы готовы показать, как у нас любят этот вид спорта, и проявить своё гостеприимство.
Зарубежные любители футбола имеют шанс увидеть не только Москву и Санкт-Петербург, но и другие наши города, которые обладают своими культурными ценностями", - цитирует Смертина RT.
"Иностранным болельщикам не нужно бояться ехать на футбол в Россию. Мы готовы показать, как у нас любят этот вид спорта, и проявить своё гостеприимство.
Зарубежные любители футбола имеют шанс увидеть не только Москву и Санкт-Петербург, но и другие наши города, которые обладают своими культурными ценностями", - цитирует Смертина RT.
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