Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Алексей Смертин: иностранным болельщикам не нужно бояться ехать в Россию

Бывший капитан сборной России Алексей Смертин заверил иностранных болельщиков, что им нечего опасаться на международных турнирах в России.

"Иностранным болельщикам не нужно бояться ехать на футбол в Россию. Мы готовы показать, как у нас любят этот вид спорта, и проявить своё гостеприимство.

Зарубежные любители футбола имеют шанс увидеть не только Москву и Санкт-Петербург, но и другие наши города, которые обладают своими культурными ценностями", - цитирует Смертина RT.
Теги: Смертин
Сегодня, 14:49
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 15:30) #
  • +2
  •  (2)
online

Мы это кто , как вы Россию покажете ? Выслать всех как на Олимпиаде в 1980 году не получится . это же проходит не только в Москве, ты вообще видел людей которые нищенствуют по всей России, или как сказал товарищ Сааков -ты видишь жизнь из окна личного автомобиля? Люди в России экономят на всём , на еде в том числе. подумай на досуге, с кем ты в одной упряжке.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 15:03) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Это не в России нужно говорить, а в иностранных СМИ. Там, где помнят Смертина.
Регистрация: 6.12.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.