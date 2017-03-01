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Источник: Сослан Джанаев отказался от 6-кратного увеличения зарплаты в "Зените"
Вратарь "Ростова" Сослан Джанаев отказался от перехода в "Зенит" в зимнее трансферное окно, несмотря на 6-кратное увеличение зарплаты, передает ФАН.
Источник издания сообщил, что годовой оклад вратаря в "Ростове" составляет порядка 200 тыс. евро, в то время как в Петербурге 29-летний голкипер мог рассчитывать на зарплату в 1,2 млн евро в год.
Отмечается, что сам футболист отказался даже обсуждать возможность своего ухода из клуба, несмотря на готовность ростовчан отпустить своего основного стража ворот.
Источник издания сообщил, что годовой оклад вратаря в "Ростове" составляет порядка 200 тыс. евро, в то время как в Петербурге 29-летний голкипер мог рассчитывать на зарплату в 1,2 млн евро в год.
Отмечается, что сам футболист отказался даже обсуждать возможность своего ухода из клуба, несмотря на готовность ростовчан отпустить своего основного стража ворот.
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