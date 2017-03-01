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Источник: Сослан Джанаев отказался от 6-кратного увеличения зарплаты в "Зените"

Вратарь "Ростова" Сослан Джанаев отказался от перехода в "Зенит" в зимнее трансферное окно, несмотря на 6-кратное увеличение зарплаты, передает ФАН.

Источник издания сообщил, что годовой оклад вратаря в "Ростове" составляет порядка 200 тыс. евро, в то время как в Петербурге 29-летний голкипер мог рассчитывать на зарплату в 1,2 млн евро в год.

Отмечается, что сам футболист отказался даже обсуждать возможность своего ухода из клуба, несмотря на готовность ростовчан отпустить своего основного стража ворот.
Теги: Джанаев Зенит Ростов
Сегодня, 14:56
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(9)
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№44 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 16:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Losgehts
Цитата: chpockman
Цитата: utekay
Цитата: капля никотина
Eбaть бомжей, eбaть!!!!
Извращенец! Если е6ать, то только свиней!
да вы прям достойны друг друга.... спишитесь.. и получайте удовольствие...
Eбать коней!!



Собрать бы ВАС ВСЕХ...и рельсой


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№43 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Сослан панически боится замкнутых пространств и презирает пид...в , а в Зените обычай всех через тунель нетрадиционной любви пропускать. Все объяснимо


Так только в Спартаке были есть Любители..
нетрадиционной любви..Только в СПАРТАКЕ такие и весь клуП такие.. sweat_smile smile
Регистрация: 14.12.2016
№42 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 16:24) #
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online

Цитата: chpockman
Цитата: utekay
Цитата: капля никотина
Eбaть бомжей, eбaть!!!!

Извращенец! Если е6ать, то только свиней!

да вы прям достойны друг друга.... спишитесь.. и получайте удовольствие...

Eбать коней!!
Регистрация: 8.12.2016
№41 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 16:19) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Думаю надо всем миром скунуться Сослану ....... голодает...


— Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно. Я хочу умереть. У меня налицо все пошлые признаки влюбленности: отсутствие аппетита, бессонница и маниакальное стремление сочинять стихи. Слушайте, что я накропал вчера ночью при колеблющемся свете электрической лампы: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты». Правда, хорошо? Талантливо? И только на рассвете, когда дописаны были последние строки, я вспомнил, что этот стих уже написал А. Пушкин. Такой удар со стороны классика! А?

— Нет, нет, продолжайте, — сказал Козлевич сочувственно.

— Так вот и живу, — продолжал Остап с дрожью в голосе. — Тело мое прописано в гостинице «Каир», а душа манкирует, ей даже в Рио-де-Жанейро не хочется. А тут еще атмосферный столб душит.


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№40 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 16:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед

Если Джанаев пофеерит с Манчестером- летом уедет в Европу.

а че не в Спартак? Не забыли еше его блистательные сейвы? blush
Регистрация: 19.03.2010
№39 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:13) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
К200 в год, не смешите мои тапочки.
А не перешел, то или дурак или не хочет расти как игрок, или, что еще более вероятно, зарабатывает больше озвученной суммы.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№38 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:10) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: khmel
Это сон?????Зачем?????


Не всё продаётся в Зенит и сгнивает там бесследно на лавке.

Если Джанаев пофеерит с Манчестером- летом уедет в Европу.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№37 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 16:09) #
  • -1
  •  (1)

Правильно сделал.
Регистрация: 11.08.2008
№36 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 16:08) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: utekay

Извращенец! Если е6ать, то только свиней!

Для зоофила он извращенец, а для нормальных людей извращенец ты.
Регистрация: 27.01.2009
№35 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:05) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сослан панически боится замкнутых пространств и презирает пид...в , а в Зените обычай всех через тунель нетрадиционной любви пропускать. Все объяснимо
Регистрация: 2.02.2012
№34 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 16:03) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: капля никотина
Eбaть бомжей, eбaть!!!!

Извращенец! Если е6ать, то только свиней!

да вы прям достойны друг друга.... спишитесь.. и получайте удовольствие...
Регистрация: 21.10.2013
№33 Написал: OgreGate (Сегодня, 15:57) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
рукалицо

На вашей мове это "оранус". Еще Пелевин про это говорил.


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№32 Написал: khmel Питер (Сегодня, 15:57) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Это сон?????Зачем?????
Регистрация: 12.08.2012
№31 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 15:56) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Нёбо только сполосни

совет от профессиАнала?
Регистрация: 19.03.2010
№30 Написал: Макароны по-флотски (Сегодня, 15:56) #
  • -2
  •  (4)

Значит так чумазые! Выстроились в колонну и вот всей вашей чумазой  - шоблой @блой в анальный  туннель до станции - чесотка.
Регистрация: 7.02.2017
№29 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 15:47) #
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: Хитрый Лис
скоро будет, жди

Я жду. Нёбо только сполосни, когда дождешься.
Регистрация: 3.03.2007
№28 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 15:47) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
smile сегодня кто то перепутал 1 марта с 1 апреля куда не ткнись везде юмарные новости
Регистрация: 20.10.2011
№27 Написал: Death Санкт-Петербург (Сегодня, 15:46) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
бред полный. нах еще один воротчик посредственный?!
Регистрация: 23.01.2009
№26 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 15:41) #
  • +5
  •  (7)

Поступок , достойный уважения, если конечно это всё не утка ...
Регистрация: 21.09.2015
№25 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 15:40) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Зaлyпанёбо...

скоро будет, жди
Регистрация: 19.03.2010
№24 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 15:39) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
достойно поступил,молодец..надо играть.. flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№23 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:26) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
а нормальная такая пресуха сегодня на бомжей!..
еапти слава нахлынула((( laughing ))) мне нравится чё joy

кто-то уж очень активно раскачивает синебелоголубую неожиданность)) наверное гинер в лигу чемпионов собрался.. bowtie 100 миллионов отбивать и ртом и жопой нужно..

долгов миллионом больше миллионом меньше..отдать усе равно нереально...гулять так гулять

ждем продолжение..обычно абонемент на целый месяц продают)))
если пойдет по маслу..можно годовой запустить (((((((( smile ))))))))


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№22 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 15:23) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Делать ему нех.й. В Ростове в него верят и он играет.
А там 1-2 раза ошибется и там есть куча вратарей на замену.
Тем более, кто-то же Лодыгина поддерживает, что он до сих пор играет.
Так смысл переходить и сидеть на лавке под Лодыгиным?


--------------------
Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№21 Написал: Батька (Сегодня, 15:22) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: zenit20-88
Потому что все кто играют при Бердыеве. В других командах садятся на лавку.

не все если бездумно брать как Зенит (тупо купить ....) то да в основном все на лавку ... в ЦСКА кто ушел Натхо, Еременко ... в Спартак - Боккетти .... в Европу кто поехал все играли в основе и приносили пользу !!
Регистрация: 9.09.2016
№20 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 15:22) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
нет ничего удивительного ростов хорошо играет,есть возможность далеко пройти в ЛЕ.а по окончанию,будем посмотреть.
Регистрация: 21.07.2011
№19 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:21) #
  • -2
  •  (6)

а Бердыев от 50-кратного!


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№18 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 15:21) #
  • -4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
свиньи даже в ТАКИЕ утки верят...рукалицо...
Регистрация: 19.03.2010
№17 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 15:17) #
  • -3
  •  (9)

Не верю ни в то что ему предложили что-то, ни в то, что он отказался.


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№16 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:15) #
  • +1
  •  (9)

лучше жить в перди, чем в воняти
Регистрация: 7.12.2016
№15 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 15:11) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit20-88
И слава богу!
Потому что все кто играют при Бердыеве. В других командах садятся на лавку.

Во многом прав.
Регистрация: 3.11.2016
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