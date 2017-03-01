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Максим Бузникин: игроки "Краснодара" подумали, что все сделано, и поплатились за это

Руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин высказал мнение об игре 1/4 финала Кубка России с "Уралом" (3:3, по пенальти – 3:4).

"Такое бывает, это футбол. Неожиданный матч. Тут все стандартно – если расслабляешься, футбол сразу наказывает. Вот это и произошло.

Сделали все в первом тайме, расслабились и перестали играть, подумав, наверное, что все сделано, и поплатились за это. А потом уже тяжело, потом отвернулась фортуна", – цитирует Бузникина "Р-Спорт".
Теги: Бузникин Краснодар
Сегодня, 14:59
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 15:09) #
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online

Это понятно даже женщине которая готовит борщ, Великий эксперт.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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