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Форвард "Реала Сосьедад", посвятивший гол скончавшемуся от лейкемии спортсмену, был удален с поля (1)
Форвард "Реала Сосьедад", посвятивший гол скончавшемуся от лейкемии спортсмену, был удален с поля (1)
Максим Бузникин: игроки "Краснодара" подумали, что все сделано, и поплатились за это
Руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин высказал мнение об игре 1/4 финала Кубка России с "Уралом" (3:3, по пенальти – 3:4).
"Такое бывает, это футбол. Неожиданный матч. Тут все стандартно – если расслабляешься, футбол сразу наказывает. Вот это и произошло.
Сделали все в первом тайме, расслабились и перестали играть, подумав, наверное, что все сделано, и поплатились за это. А потом уже тяжело, потом отвернулась фортуна", – цитирует Бузникина "Р-Спорт".
"Такое бывает, это футбол. Неожиданный матч. Тут все стандартно – если расслабляешься, футбол сразу наказывает. Вот это и произошло.
Сделали все в первом тайме, расслабились и перестали играть, подумав, наверное, что все сделано, и поплатились за это. А потом уже тяжело, потом отвернулась фортуна", – цитирует Бузникина "Р-Спорт".
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