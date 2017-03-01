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Роман Еременко посетит заседание УЕФА, на котором рассмотрят его апелляцию

В четверг состоится заседание дисциплинарного комитета УЕФА, на которой рассмотрят апелляцию по поводу дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

Сам финский футболист будет присутствовать на заседании вместе со своими адвокатами, сообщили в пресс-службе УЕФА.

Напомним, что в ноябре Еременко был дисквалифицирован на два года из-за того, что в его допинг-пробе был найден кокаин

ТАСС
Теги: Еременко
Сегодня, 15:27
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№4 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 15:48) #
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Зря он как финский футболист.. Не прокатит

Теперь в тренде жалеть и поддерживать несчастных футболистов Украины...
Регистрация: 21.09.2015
№3 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 15:41) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: procop
Условно досрочное?

Вряд ли. Или скинут полгода...или еще накинут, чтоб лишний раз не тревожили УЕФА. Будет сказкой, если полностью снимут обвинения.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
еще могут накинуть сверху,ну а Гинеру Авен пени насчитает, для ума sweat_smile
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: procop (Сегодня, 15:39) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Условно досрочное?
Регистрация: 27.11.2016
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