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Форвард "Реала Сосьедад", посвятивший гол скончавшемуся от лейкемии спортсмену, был удален с поля (1)
Роман Еременко посетит заседание УЕФА, на котором рассмотрят его апелляцию
В четверг состоится заседание дисциплинарного комитета УЕФА, на которой рассмотрят апелляцию по поводу дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко.
Сам финский футболист будет присутствовать на заседании вместе со своими адвокатами, сообщили в пресс-службе УЕФА.
Напомним, что в ноябре Еременко был дисквалифицирован на два года из-за того, что в его допинг-пробе был найден кокаин
ТАСС
Сам финский футболист будет присутствовать на заседании вместе со своими адвокатами, сообщили в пресс-службе УЕФА.
Напомним, что в ноябре Еременко был дисквалифицирован на два года из-за того, что в его допинг-пробе был найден кокаин
ТАСС
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