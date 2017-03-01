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Сергей Кирьяков: в матче с "Оренбургом" важно не допускать ошибок
Футболистам тульского "Арсенала" нельзя допускать ошибки в матче 18-го тура премьер-лиги против "Оренбурга", так как уральская команда пользуется ошибками соперника, заявил главный тренер тульского клуба Сергей Кирьяков.
Первый матч в чемпионате России после зимней паузы "Арсенал" поведет на выезде против "Оренбурга" 4 марта.
"Мы уже начали готовиться к матчу с "Оренбургом". Долго изучаем соперника, команда боевая, много единоборств создает, но не очень рискует. Большое внимание отводит ошибкам соперников, поэтому нам нужно не допускать ошибок.
Мы будем готовиться к каждому матчу исходя из возможности соперника. Нет возможности экспериментировать, ближайшая цель - это очки в каждом матче, чтобы занять более высокое место, и тогда можно будет думать о зрелищном футболе", - цитирует Кирьякова "Р-Спорт".
Первый матч в чемпионате России после зимней паузы "Арсенал" поведет на выезде против "Оренбурга" 4 марта.
"Мы уже начали готовиться к матчу с "Оренбургом". Долго изучаем соперника, команда боевая, много единоборств создает, но не очень рискует. Большое внимание отводит ошибкам соперников, поэтому нам нужно не допускать ошибок.
Мы будем готовиться к каждому матчу исходя из возможности соперника. Нет возможности экспериментировать, ближайшая цель - это очки в каждом матче, чтобы занять более высокое место, и тогда можно будет думать о зрелищном футболе", - цитирует Кирьякова "Р-Спорт".
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