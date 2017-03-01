Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

В Калининграде забетонировали основание футбольного поля арены ЧМ-2018

В Калининграде полностью забетонировали основание футбольного поля на стадионе к ЧМ-2018, сообщается на сайте компании "Спорт-Инжиниринг".

Строители залили так называемую захватку - последний участок поля. В ближайшее время на стадионе появятся гусеничные краны. С их помощью будут демонтировать временные поддерживающие конструкции, которые использовали при установке кровли. Ближе к лету строители обещают приступить к формированию газона.

Стадион возводится на острове Октябрьский в рамках подготовки к чемпионату мира. Его вместимость составит 35 тысяч мест.

klops.ru
Сегодня, 15:50
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.