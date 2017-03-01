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Форвард "Реала Сосьедад", посвятивший гол скончавшемуся от лейкемии спортсмену, был удален с поля (1)
Форвард "Реала Сосьедад", посвятивший гол скончавшемуся от лейкемии спортсмену, был удален с поля (1)
В Калининграде забетонировали основание футбольного поля арены ЧМ-2018
В Калининграде полностью забетонировали основание футбольного поля на стадионе к ЧМ-2018, сообщается на сайте компании "Спорт-Инжиниринг".
Строители залили так называемую захватку - последний участок поля. В ближайшее время на стадионе появятся гусеничные краны. С их помощью будут демонтировать временные поддерживающие конструкции, которые использовали при установке кровли. Ближе к лету строители обещают приступить к формированию газона.
Стадион возводится на острове Октябрьский в рамках подготовки к чемпионату мира. Его вместимость составит 35 тысяч мест.
klops.ru
Строители залили так называемую захватку - последний участок поля. В ближайшее время на стадионе появятся гусеничные краны. С их помощью будут демонтировать временные поддерживающие конструкции, которые использовали при установке кровли. Ближе к лету строители обещают приступить к формированию газона.
Стадион возводится на острове Октябрьский в рамках подготовки к чемпионату мира. Его вместимость составит 35 тысяч мест.
klops.ru
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