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Болельщики "Лестер Сити" начали сбор денег на памятник Клаудио Раньери

Два болельщика "Лестер Сити" начали сбор денег на возведение памятника итальянскому тренеру Клаудио Раньери, который недавно был уволен с поста главного тренера "лис", передает BBC.

Фанаты "Лестера" планируют собрать до ?10 тыс., но пока смогли выручить ?770. Ранее наставник "Торино" Синиша Михайлович сказал, что итальянцу, выигравшему чемпионство АПЛ, должны поставить памятник.

Газета.ru
Теги: Лестер
Сегодня, 15:52
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(1)
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:18) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
А когда уже Алекперов проспонсирует памятник - "Спартак - вечный чемпион".
Непорядок ведь, вечный и без памятника. frowning


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 16:07) #
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online

Молодцы- по делу.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 15:55) #
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online
Болеет за:
«Кубань»
К нему не зарастет болельщиков Лестера тропа...


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
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