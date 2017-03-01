Болельщики "Лестер Сити" начали сбор денег на памятник Клаудио Раньери

Два болельщика "Лестер Сити" начали сбор денег на возведение памятника итальянскому тренеру Клаудио Раньери, который недавно был уволен с поста главного тренера "лис", передает BBC.Фанаты "Лестера" планируют собрать до ?10 тыс., но пока смогли выручить ?770. Ранее наставник "Торино" Синиша Михайлович сказал, что итальянцу, выигравшему чемпионство АПЛ, должны поставить памятник.