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Форвард "Реала Сосьедад", посвятивший гол скончавшемуся от лейкемии спортсмену, был удален с поля (1)
Форвард "Реала Сосьедад", посвятивший гол скончавшемуся от лейкемии спортсмену, был удален с поля (1)
"Бенфика" объявила о продлении контракта с Жонасом
Нападающий "Бенфики" Жонас подписал новое соглашением с клубом, сообщает официальный сайт португальской команды.
Новый контракт с футболистом рассчитан до 2019 года. Детали сделки не разглашаются.
Новый контракт с футболистом рассчитан до 2019 года. Детали сделки не разглашаются.
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