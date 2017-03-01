"Бенфика" объявила о продлении контракта с Жонасом

Нападающий "Бенфики" Жонас подписал новое соглашением с клубом, сообщает официальный сайт португальской команды.



Новый контракт с футболистом рассчитан до 2019 года. Детали сделки не разглашаются.