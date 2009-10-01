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"Рубин" благодаря голу Жонатаса на 90-й минуте обыграл "Сибирь"

В четвертьфинальном матче Кубка России "Рубин" на своем поле на последних минутах дожал "Сибирь".

Кубок России

1/4 финала

"Рубин" - "Сибирь" 1:0

Голы: Жонатас, 90

"Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, (Цакташ, 90), Камболов, М'Вила, Ткачук, (Карадениз, 62), Жемалетдинов, Жонатас, Канунников.

"Сибирь": Цыган, Гладышев, Качан, Плопа, Мищенко, Магаль, Чеботару, Андреев, Безлихотнов, Рухаиа, Коржунов, (Беляев, 79).

Предупреждения: Бауэр, 24, Рухаиа, 25
Теги: Рубин Сибирь
Сегодня, 16:52
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10
(2)
№10 Написал: zenit20-88 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
А где сибирячка? Которая болеет за Сибирь а подсасывает спортогу. Наверное плачет...


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Мясо мы давно не ели, Спартак поставим на колени!
Регистрация: 1.03.2017
№9 Написал: термекс (Сегодня, 17:52) #
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  •  (1)
online

Цитата: Саня1589
к кубку в рф, почему то, очень интересное отношение...


а,почему нет.тот же "Сибирь" если что может через кубок играть в лиге Евро..
Регистрация: 21.02.2016
№8 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:13) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Рубин с победой! Но Урал не Сибирь, с такой игрой их пройти не получится.
Недавно Рубин в товарняке со Спартакок смотрелся куда лучше.
Регистрация: 29.10.2010
№7 Написал: паровоз (Сегодня, 17:06) #
  • 0
  •  (2)
online

Рубин с победой!
Регистрация: 25.06.2016
№6 Написал: Саня1589 (Сегодня, 17:06) #
  • +1
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к кубку в рф, почему то, очень интересное отношение...
Регистрация: 27.01.2017
№5 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 17:00) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: KecoH
такое поле конечно...жесть.

А так, вот такое чувство..что наши что-то купили в этом кубке. Вчера Краснодар просто слил игру..не верю я, что он так мог сыграть...к тому-же имея фору три мяча и всего 45 минут оставалось. У нас сетки в итоге с читой, ска и сибирью..далее в полуфинале Урал..В итоге финал с Локомотивом, судя по всему. Если нет, то либо Анжи, Тосно и Уфа... Да и сегодня игрок Сибири, профессиональный, не попал в пустые ворота? Как это так, вокруг него ведь даже в радиусе 4 метров никого не было..а он не попал)))

Хрен его знает. конечно. Еще Урал пройти надо..а там и финал выиграть (т.к ни одна из этих команд явно не будет в зоне ЛЕ). Посмотрим)


Ну пройдите сначала урал, да и Тосно с Уфой и Локомотивом не подарок, но в любом случае удачи


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№4 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 17:00) #
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  •  (2)
online

Гол супер. с победой Рубин.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: shanik58 Ростов -Дон (Сегодня, 16:59) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Победа!
Регистрация: 14.08.2010
№2 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 16:59) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
такое поле конечно...жесть.

А так, вот такое чувство..что наши что-то купили в этом кубке. Вчера Краснодар просто слил игру..не верю я, что он так мог сыграть...к тому-же имея фору три мяча и всего 45 минут оставалось. У нас сетки в итоге с читой, ска и сибирью..далее в полуфинале Урал..В итоге финал с Локомотивом, судя по всему. Если нет, то либо Анжи, Тосно и Уфа... Да и сегодня игрок Сибири, профессиональный, не попал в пустые ворота? Как это так, вокруг него ведь даже в радиусе 4 метров никого не было..а он не попал)))

Хрен его знает. конечно. Еще Урал пройти надо..а там и финал выиграть (т.к ни одна из этих команд явно не будет в зоне ЛЕ). Посмотрим)
Регистрация: 5.08.2015
№1 Написал: Академия (Сегодня, 16:54) #
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  •  (2)

С первой официальной победой в этом году всех болел Рубина поздравляю! Все супер!!!
Регистрация: 20.06.2016
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