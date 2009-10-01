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"Рубин" благодаря голу Жонатаса на 90-й минуте обыграл "Сибирь"
В четвертьфинальном матче Кубка России "Рубин" на своем поле на последних минутах дожал "Сибирь".
Кубок России
1/4 финала
"Рубин" - "Сибирь" 1:0
Голы: Жонатас, 90
"Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, (Цакташ, 90), Камболов, М'Вила, Ткачук, (Карадениз, 62), Жемалетдинов, Жонатас, Канунников.
"Сибирь": Цыган, Гладышев, Качан, Плопа, Мищенко, Магаль, Чеботару, Андреев, Безлихотнов, Рухаиа, Коржунов, (Беляев, 79).
Предупреждения: Бауэр, 24, Рухаиа, 25
Кубок России
1/4 финала
"Рубин" - "Сибирь" 1:0
Голы: Жонатас, 90
"Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, (Цакташ, 90), Камболов, М'Вила, Ткачук, (Карадениз, 62), Жемалетдинов, Жонатас, Канунников.
"Сибирь": Цыган, Гладышев, Качан, Плопа, Мищенко, Магаль, Чеботару, Андреев, Безлихотнов, Рухаиа, Коржунов, (Беляев, 79).
Предупреждения: Бауэр, 24, Рухаиа, 25
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