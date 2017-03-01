Нельзя низом - грузи верхом. Или как "Рубин" нашел способ обыграть "Сибирь"



Кубок России



1/4 финала



"Рубин" – "Сибирь" 1:0 Кубок России1/4 финала

Гол: Жонатас, 88'

Футбол для фанатов?

Как перезимовали?

Газон с большой буквы "Г"...

Неожиданная схема "Сибири"

Эх раз, да еще раз запорю момент сейчас

И все-таки он забил

Подарок президенту и выход на "Урал"

Качество газона на стадионе "Центральный" в Казани не позволяло показывать комбинационный футбол, а потому неудивительно, что "Рубин" и "Сибирь" сделали ставку на передачи верхом. В итоге именно одна из них и решила исход встречи.рассказывает о том, как "казанцы" вышли в полуфинал кубка России.Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр (Цакташ, 87'), Камболов, М'Вила, Ткачук (Карадениз, 61'), Жемалетдинов (Ахметов, 90+3'), Жонатас, КанунниковЦыган, Гладышев, Качан, Плопа, Мищенко, Магаль, Чеботару, Андреев, Безлихотнов, Рухаиа, Коржунов (Беляев, 75')Бауэр, 20', Жемалетдинов, 90+2' - Рухаиа, 21'1 марта, среда, 15:00. Самое то время, чтобы провести четвертьфинальный матч кубка России по футболу, правда же? Логику назначения и проведения игр в нашей стране далеко не всегда можно понять, но всегда приходится с ней мирится. Сегодня к тому же пришлось принять за данность и тот факт, что встреча состоялась не на новой арене, а на достаточно старом (хоть и весьма уютном) стадионе "Центральный". Само собой, никакого аншлага на трибунах в такой ситуации быть не могло, но наш футбол, похоже, к этому и не стремится."Рубин" к возобновлению сезона готовился в Испании и выиграл шесть из восьми контрольных игр. Хави Грасия отмечал, что доволен тем, какую форму набрала его команда, и рассчитывает на дальнейшее продвижение по кубковому турниру. Единственное, что раздосадовало тренера "казанцев" - травма Рочины, который выбыл минимум на 3-4 недели. Заменить его в игре против "Сибири" был призван Жемалетдинов. В остальном Грасия выставил привычных игроков в стартовом составе."Сибиряки" свои сборы провели в Турции, где сыграли семь товарищеских матчей. Результаты в них оказались симметричными - 3 победы, 1 ничья и 3 поражения. Глядя на турнирную таблицу ФНЛ, можно было предположить, что более приоритетной для "Сибири" в весенней части сезона будет сохранение прописки в первом дивизионе, но это, конечно же, не значило, что она сдастся без боя. Тем более, что "Урал" вчера не только преподнес подарок себе, но и выбил из турнира одного из его фаворитов. Думается, и для "сибиряков", и для "казанцев" перспектива выйти в полуфинал на екатеринбургский клуб оказалась вполне привлекательной.Перенос матча с "Казань-Арены" был вызван тем, что новый стадион активно готовят к Кубку Конфедераций. К сожалению, столь же активно и одновременно готовить газон на "Центральном" в Казани не получилось. Трава выглядела в целом зеленой, но качество поля с первых минут удивило с неприятной стороны - из-под ног футболистов вылетали солидные куски грязи, наглядно показывая насколько вязким был газон. В этих обстоятельствах играть в комбинационный футбол крайне тяжело, а потому команды предпочли больше использовать передачи верхом.И иной раз получалось вполне любопытно. Инициатива в начале матча была на стороне "Рубина", что привело к двум хорошим моментам у ворот Цыгана. Сначала отличный шанс забить был у Жемалетдинова, а затем у Ткачука - вратарь "Сибири" оба раза был на высоте. Ближе к середине тайма состояние газона окончательно испортилось, до точных ударов дело доходило очень редко, а игра стала более равной. На исходе первых 30 минут преимущество во владении мячом даже перешло от хозяев к гостям, которые немного размяли слегка застоявшегося Рыжикова.Интересно, что "Сибирь" играла в пять защитников, хотя "Рубин", по признанию Тараса Бурлака, ожидал, что соперник сыграет по классической схеме в четыре защитника. Возможно, и по этой причине первый тайм получился достаточно тяжелым для "казанцев". Против них серьезно упиралось не только поле, но и "Сибирь". Тем не менее, даже в этих условиях подопечные Грасии имели шанс уйти на перерыв, ведя в счете. Камболов наносил удар ножницами, но и здесь Цыган сыграл так же хорошо, как в начале игры.За 15 минут отдыха тренеры, судя по всему, внесли существенные коррективы, и команды во втором тайме начали действовать в заметно более оживленном темпе. Причем, гости атаковали не меньше хозяев. В частности, два раза на угрожающей для Рыжикова позиции был Андреев, но, правда, переиграть вратаря ему не удалось. "Рубин" ответил упущенными моментами у Канунникова и у Жонатаса.Впрочем, после 60-й минуты "Сибирь" все реже стала переходить на чужую половину поля, а "Рубин" все больше наращивал свое преимущество. В таких ситуациях частенько говорят, что команда наиграла на гол. И "казанцы" давно бы вели в счете, но раз за разом запарывали свои голевые моменты. Изо всех сил пытался ассистировать своим партнерам Бауэр, но ни Ткачук, ни Жонатас его передачи в голевые воплотить не смогли. У бразильского форварда вообще игра сегодня не очень шла - он вроде был старателен и активен, но до определенного времени никак не мог переиграть Цыгана."Сибирь" хоть и редко отвечала на атаки "Рубина" своими, но иной раз это были очень дерзкие попытки. Так, например, незадолго до конца основного времени матча Магаль откровенно простил хозяев и не попал в пустые ворота после паса Андреева. После подобных промахов обычно говорят что-то в духе - "не забиваете вы, забивают вам". Банальщина, конечно, но это так. За 2 минуты до конца очередной навес с фланга в исполнении игроков "Рубина" все-таки превратился в голевую передачу - Камболов нашел в штрафной Жонатаса, который все-таки забил сегодня головой. Причем, удар у бразильца вышел очень красивым - мяч залетел в ворота от перекладины."Рубину" не составило большого труда удержать победу в оставшееся время и оформить путевку в полуфинал кубка России. Данное достижение можно рассматривать как подарок президенту Татарстана Рустаму Минниханову, который сегодня был на стадионе и который сегодня празднует свой 60-летний юбилей. Интересно, что в 1/16 финала и в 1/8 финала "казанцы" выбили из турнира клубы с Дальнего Востока, сейчас оставили за бортом клуб из сибирского региона нашей страны, а в полуфинале им будет предстоять клуб с Урала - будет любопытно, если "Рубин" в итоге пройдет весь кубок с Востока на Запад и завоюет его в столице. Но для этого надо обыграть "Урал", который вчера всем показал свой могучий характер.