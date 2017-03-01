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20:35
Александр Григорян: качество игры хромает у обеих команд, были предпосылки к другому резльтату
Александр Григорян: качество игры хромает у обеих команд, были предпосылки к другому резльтату
20:35
Александр Бубнов: насколько мне известно, перед "Спартаком" не ставилась задача стать чемпионом
Александр Бубнов: насколько мне известно, перед "Спартаком" не ставилась задача стать чемпионом
17:23
Андрей Будогосский: провал судей на тестах по знанию правил – это неприятная неожиданность (1)
Андрей Будогосский: провал судей на тестах по знанию правил – это неприятная неожиданность (1)
"Локомотив" - "Тосно": стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Тосно" на матч 1/4 финала Кубка России.
"Локомотив": Гилерме, Михалик, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, В. Денисов, Фернандеш, И. Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Майкон.
Запасные: Коченков, Кверквелия, Тарасов, Баринов, Игнатьев, Касаев, Ари.
"Тосно": Нигматуллин, Сухарев, Буйволов, Дугалич, Богаев, Мухаметшин, Макаров, Чиркин, Заболотный, Кашчелан, Альшин.
"Локомотив": Гилерме, Михалик, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, В. Денисов, Фернандеш, И. Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Майкон.
Запасные: Коченков, Кверквелия, Тарасов, Баринов, Игнатьев, Касаев, Ари.
"Тосно": Нигматуллин, Сухарев, Буйволов, Дугалич, Богаев, Мухаметшин, Макаров, Чиркин, Заболотный, Кашчелан, Альшин.
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