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"Локомотив" - "Тосно": стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Тосно" на матч 1/4 финала Кубка России.

"Локомотив": Гилерме, Михалик, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, В. Денисов, Фернандеш, И. Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Майкон.

Запасные: Коченков, Кверквелия, Тарасов, Баринов, Игнатьев, Касаев, Ари.

"Тосно": Нигматуллин, Сухарев, Буйволов, Дугалич, Богаев, Мухаметшин, Макаров, Чиркин, Заболотный, Кашчелан, Альшин.
Теги: Локомотив Тосно
Сегодня, 19:16
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6
(0)
№6 Написал: OgreGate (Сегодня, 20:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
читал вью Майкона - его именно ЦФ используют,

Да что его "используют как" - я это понимаю, но он же не ЦФ ниразу, он просто другого типа игрок, толку от него?! Вон опять - в голе его и рядом не было. Просто пустое место. Инсайд он и есть инсайд, функции другие


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:08) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: OgreGate
И все равно я не понимаю селекцию Локо. Ну как можно играть без ЦФ?!

читал вью Майкона - его именно ЦФ используют, если верить его же словам


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№4 Написал: anonymous (Сегодня, 19:45) #
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что Миранчук в составе делает?
Регистрация: 8.01.2017
№3 Написал: OgreGate (Сегодня, 19:42) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
И все равно я не понимаю селекцию Локо. Ну как можно играть без ЦФ?!


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 19:30) #
  • -4
  •  (6)

А почему Бузовой нет в запасе? Конечно это кора, как футболист Тарасов закончился- ТАК ЖЕ КАК И ВСЕ КТО РАНЬШЕ СНИМАЛСЯ В ШОУ -...НАПРИМЕР -БУЛЫКИИН И ОВЧИННИКОВ. но теперь эти мальчики дают советы. А бУЛКИН вообще . возомнил о себе ....


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:19) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи нам Паровозам.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
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