"Локомотив" - "Тосно": стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Тосно" на матч 1/4 финала Кубка России.



"Локомотив": Гилерме, Михалик, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, В. Денисов, Фернандеш, И. Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Майкон.



Запасные: Коченков, Кверквелия, Тарасов, Баринов, Игнатьев, Касаев, Ари.



"Тосно": Нигматуллин, Сухарев, Буйволов, Дугалич, Богаев, Мухаметшин, Макаров, Чиркин, Заболотный, Кашчелан, Альшин.