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Александр Пуцко: закономерно выиграли у "Анжи"
Защитник "Уфы" Александр Пуцко поделился впечатлениями от дебютной игры, в которой его новая команда победила "Анжи" в четвертьфинале Кубка России.
- Тяжелая игра, понятное дело, кубковая, первая после сборов, то есть где-то не рисковали, где-то попроще играли. У них были подходы, нельзя сказать, что нам легко было. Но замерз я нормально, руки с ногами замерзли прилично. Начали мы неважно, соперник в атаку бежал, но, думаю, что закономерно выиграли.
- Следующая игра с «Тереком». Что можете сказать об этой команде?
«Терек» - хорошая команда, играющая, тем более встреча пройдет в Грозном. Будет тяжело, но надо выходить и играть, нормально все будет, - передаёт слова Пуцко корреспондент Rusfootball.info Иван Уральский.
- Тяжелая игра, понятное дело, кубковая, первая после сборов, то есть где-то не рисковали, где-то попроще играли. У них были подходы, нельзя сказать, что нам легко было. Но замерз я нормально, руки с ногами замерзли прилично. Начали мы неважно, соперник в атаку бежал, но, думаю, что закономерно выиграли.
- Следующая игра с «Тереком». Что можете сказать об этой команде?
«Терек» - хорошая команда, играющая, тем более встреча пройдет в Грозном. Будет тяжело, но надо выходить и играть, нормально все будет, - передаёт слова Пуцко корреспондент Rusfootball.info Иван Уральский.
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