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"Локомотив" обыграл "Тосно" в четвертьфинале Кубка России

"Локомотив" в матче 1/4 финала Кубка России на своем поле выиграл у "Тосно". В полуфинале подопечные Юрия Семина встретятся с "Уфой".

Кубок России

1/4 финала

"Локомотив" - "Тосно" 1:0

Гол: Миранчук, 19.

"Локомотив": Гилерме, Михалик (Кверквелия, 87), Чорлука, Пейчинович, Янбаев, В. Денисов, Фернандеш, И. Денисов, Коломейцев (Баринов, 80), Ал. Миранчук, Майкон (Ари, 71).

"Тосно": Нигматуллин, Сухарев, Буйволов, Дугалич, Богаев, Мухаметшин, Макаров (Милевский, 68), Чиркин, Заболотный, Кашчелан, Альшин (Кутьин, 80).

Предупреждения: Макаров, 28, Кашчелан, 49, И. Денисов, 90+2, Чиркин, 90+2.
Теги: Локомотив Тосно
Сегодня, 21:26
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16
(3)
№16 Написал: vlees (Сегодня, 22:19) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Сыграли ровно настолько, насколько нужно было обыграть крепкого соперника.
Свиньям со*ать, ваши звездуны даже яйцами пожертвовать не хотят ради трофея. laughing

В России есть только один трофей чушка можете хоть 10 раз выиграть этот кубок.но все равно так и будите 5 колесом и бороться за 7-8 место
Регистрация: 12.01.2017
№15 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 22:12) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
ТОШНО в пролёте ,плохо пострижены ещё...
Регистрация: 30.10.2011
№14 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:05) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Сыграли ровно настолько, насколько нужно было обыграть крепкого соперника.
Свиньям со*ать, ваши звездуны даже яйцами пожертвовать не хотят ради трофея. laughing


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№13 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 22:04) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Стратег
Любопытно, Локо с Уфой теперь сыграет два раза подряд, 31 марта в 21 туре и 5 апреля в полуфинале кубка.

Кстати это не так уж и плохо.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№12 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 22:00) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Любопытно, Локо с Уфой теперь сыграет два раза подряд, 31 марта в 21 туре и 5 апреля в полуфинале кубка.
Регистрация: 29.10.2010
№11 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:51) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
весна нивелирует команды, Рубин - Локо наиболее теперь прогнозируемый финал, хотя Урал доказал .....
Регистрация: 20.03.2014
№10 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:47) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: vlees
mikelo73,
Игра уг,даже осенью лучше было,Алкаш так и не наладил игру

Алкаша в зеркале увидишь)).

Цитата: Colambous
Цитата: mikelo73
Colambous,
Вот видимо и сам болеешь за колхоз.

Чисто со стороны.Давно не болею,нет смысла.Все решается не на поле.

А где))?

Цитата: boralex
С победой, парни!! Вяловато, конечно, но для старта сойдёт. Сегодняшние матчи с одинаковым счётом закончились.Ждём прогресса!!!

С победой.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№9 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 21:43) #
  • -6
  •  (10)

Цитата: mikelo73
Colambous,
Вот видимо и сам болеешь за колхоз.

Чисто со стороны.Давно не болею,нет смысла.Все решается не на поле.
Регистрация: 24.11.2016
№8 Написал: vlees (Сегодня, 21:43) #
  • -8
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
mikelo73,
Игра уг,даже осенью лучше было,Алкаш так и не наладил игру
Регистрация: 12.01.2017
№7 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:42) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Colambous
Одной повезло,другой нет.Два колхоза пытались играть в мяч.

Третий колхозник самовыражается. Хочет в город наверное улепетнуть.))


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№6 Написал: boralex саратов (Сегодня, 21:42) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
С победой, парни!! Вяловато, конечно, но для старта сойдёт. Сегодняшние матчи с одинаковым счётом закончились.Ждём прогресса!!!


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№5 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 21:41) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Colambous,
Вот видимо и сам болеешь за колхоз.
Регистрация: 18.03.2012
№4 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 21:40) #
  • -5
  •  (15)

Одной повезло,другой нет.Два колхоза пытались играть в мяч.
Регистрация: 24.11.2016
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:35) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Игра конечно не айс у Локо, но тем не менее с победой. Тосно понравился, если пробьются в премьер-лигу то не потеряются. Хорошая команда из Ленинградской области. Боевая.

Цитата: mikelo73
С победой Паровозы!!!!!Давно я не видел такой Локомотив -Ману красава, Да и остальные сыграли на результат .

Цитата: кочегар
ещё 2 победы нужно.

С победой братья-Паровозы.

Цитата: кочегар
ещё 2 победы нужно.

Нужно. Дай то Бог.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 21:31) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
С победой Паровозы!!!!!Давно я не видел такой Локомотив -Ману красава, Да и остальные сыграли на результат .
Регистрация: 18.03.2012
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 21:31) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
ещё 2 победы нужно.


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найду
Регистрация: 13.04.2008
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