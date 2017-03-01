"Локомотив" обыграл "Тосно" в четвертьфинале Кубка России

"Локомотив" в матче 1/4 финала Кубка России на своем поле выиграл у "Тосно". В полуфинале подопечные Юрия Семина встретятся с "Уфой".



Кубок России



1/4 финала



"Локомотив" - "Тосно" 1:0



Гол: Миранчук, 19.



"Локомотив": Гилерме, Михалик (Кверквелия, 87), Чорлука, Пейчинович, Янбаев, В. Денисов, Фернандеш, И. Денисов, Коломейцев (Баринов, 80), Ал. Миранчук, Майкон (Ари, 71).



"Тосно": Нигматуллин, Сухарев, Буйволов, Дугалич, Богаев, Мухаметшин, Макаров (Милевский, 68), Чиркин, Заболотный, Кашчелан, Альшин (Кутьин, 80).



Предупреждения: Макаров, 28, Кашчелан, 49, И. Денисов, 90+2, Чиркин, 90+2.