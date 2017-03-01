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21:55
На пути к седьмой чаше: "Локомотив" в непростом матче одолел "Тосно" и отправился в полуфинал Кубка
На пути к седьмой чаше: "Локомотив" в непростом матче одолел "Тосно" и отправился в полуфинал Кубка
20:35
Александр Григорян: качество игры хромает у обеих команд, были предпосылки к другому резльтату
Александр Григорян: качество игры хромает у обеих команд, были предпосылки к другому резльтату
20:35
Александр Бубнов: насколько мне известно, перед "Спартаком" не ставилась задача стать чемпионом (26)
Александр Бубнов: насколько мне известно, перед "Спартаком" не ставилась задача стать чемпионом (26)
17:23
Андрей Будогосский: провал судей на тестах по знанию правил – это неприятная неожиданность (1)
Андрей Будогосский: провал судей на тестах по знанию правил – это неприятная неожиданность (1)
"Локомотив" обыграл "Тосно" в четвертьфинале Кубка России
"Локомотив" в матче 1/4 финала Кубка России на своем поле выиграл у "Тосно". В полуфинале подопечные Юрия Семина встретятся с "Уфой".
Кубок России
1/4 финала
"Локомотив" - "Тосно" 1:0
Гол: Миранчук, 19.
"Локомотив": Гилерме, Михалик (Кверквелия, 87), Чорлука, Пейчинович, Янбаев, В. Денисов, Фернандеш, И. Денисов, Коломейцев (Баринов, 80), Ал. Миранчук, Майкон (Ари, 71).
"Тосно": Нигматуллин, Сухарев, Буйволов, Дугалич, Богаев, Мухаметшин, Макаров (Милевский, 68), Чиркин, Заболотный, Кашчелан, Альшин (Кутьин, 80).
Предупреждения: Макаров, 28, Кашчелан, 49, И. Денисов, 90+2, Чиркин, 90+2.
Кубок России
1/4 финала
"Локомотив" - "Тосно" 1:0
Гол: Миранчук, 19.
"Локомотив": Гилерме, Михалик (Кверквелия, 87), Чорлука, Пейчинович, Янбаев, В. Денисов, Фернандеш, И. Денисов, Коломейцев (Баринов, 80), Ал. Миранчук, Майкон (Ари, 71).
"Тосно": Нигматуллин, Сухарев, Буйволов, Дугалич, Богаев, Мухаметшин, Макаров (Милевский, 68), Чиркин, Заболотный, Кашчелан, Альшин (Кутьин, 80).
Предупреждения: Макаров, 28, Кашчелан, 49, И. Денисов, 90+2, Чиркин, 90+2.
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