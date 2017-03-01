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21:55
На пути к седьмой чаше: "Локомотив" в непростом матче одолел "Тосно" и отправился в полуфинал Кубка
На пути к седьмой чаше: "Локомотив" в непростом матче одолел "Тосно" и отправился в полуфинал Кубка
20:35
Александр Григорян: качество игры хромает у обеих команд, были предпосылки к другому резльтату
Александр Григорян: качество игры хромает у обеих команд, были предпосылки к другому резльтату
20:35
Александр Бубнов: насколько мне известно, перед "Спартаком" не ставилась задача стать чемпионом (26)
Александр Бубнов: насколько мне известно, перед "Спартаком" не ставилась задача стать чемпионом (26)
17:23
Андрей Будогосский: провал судей на тестах по знанию правил – это неприятная неожиданность (1)
Андрей Будогосский: провал судей на тестах по знанию правил – это неприятная неожиданность (1)
Определились все полуфинальные пары Кубка России сезона-2016/17
Завершились все матчи 1/4 финала Кубка России сезона-2016/17 и определились полуфинальные пары.
"Локомотив" в полуфинале встретится с "Уфой", а "Урал" сыграет с "Рубином". Обе встречи состоятся 5 апреля. Финальный матч Кубка России запланирован на 28 мая.
"Локомотив" в полуфинале встретится с "Уфой", а "Урал" сыграет с "Рубином". Обе встречи состоятся 5 апреля. Финальный матч Кубка России запланирован на 28 мая.
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