Определились все полуфинальные пары Кубка России сезона-2016/17

Завершились все матчи 1/4 финала Кубка России сезона-2016/17 и определились полуфинальные пары.



"Локомотив" в полуфинале встретится с "Уфой", а "Урал" сыграет с "Рубином". Обе встречи состоятся 5 апреля. Финальный матч Кубка России запланирован на 28 мая.