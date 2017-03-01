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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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Определились все полуфинальные пары Кубка России сезона-2016/17

Завершились все матчи 1/4 финала Кубка России сезона-2016/17 и определились полуфинальные пары.

"Локомотив" в полуфинале встретится с "Уфой", а "Урал" сыграет с "Рубином". Обе встречи состоятся 5 апреля. Финальный матч Кубка России запланирован на 28 мая.
Сегодня, 21:54
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2
(0)
№2 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 22:10) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: кочегар
кто хозяева? где игры?

Урал примет Рубин, а хозяев второй пары должна определить жеребьевка.
Регистрация: 26.03.2009
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 21:56) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
кто хозяева? где игры?


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найду
Регистрация: 13.04.2008
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