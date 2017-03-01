На пути к седьмой чаше: "Локомотив" в непростом матче одолел "Тосно" и отправился в полуфинал Кубка

Смотрины



Почти без новинок

Суховато, но не скучно

Смена диспозиции

Встретил старого друга?

Возвращение в Белокаменную



Каждому – свое

Кубок России



1/4 финала



"Локомотив" 1-0 "Тосно"



Гол: Ал. Миранчук, 19



"Локомотив": Гилерме, Пейчинович, Чорлука, Михалик (Кверквелия, 87), В. Денисов, Янбаев, И. Денисов, Коломейцев (Баринов, 80), Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон (Ари, 71).



"Тосно": Нигматуллин, Сухарев, Мухаметшин, Макаров (Милевский, 68). Заболотный, Кашчелан, Буйволов, Дугалич, Альшин (Кутьин, 82), Богаев, Чиркин.



Предупреждения: И. Денисов, 90+1 - Макаров, 28, Кашчелан, 49, Чиркин, 90+2. Ал. Миранчук, 19Гилерме, Пейчинович, Чорлука, Михалик (Кверквелия, 87), В. Денисов, Янбаев, И. Денисов, Коломейцев (Баринов, 80), Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон (Ари, 71).Нигматуллин, Сухарев, Мухаметшин, Макаров (Милевский, 68). Заболотный, Кашчелан, Буйволов, Дугалич, Альшин (Кутьин, 82), Богаев, Чиркин.И. Денисов, 90+1 - Макаров, 28, Кашчелан, 49, Чиркин, 90+2.

В небогатом на голевые моменты, но достаточно интересном матче "Локомотив" выбил из Кубка России последнего представителя ФНЛ.рассказывает о заключительном поединке четвертьфинала второго по рангу национального турнира.Кубковое противостояние "Локомотива" и "Тосно" изначально представлялось весьма любопытным вне зависимости от хода матча.Во-первых, было очень интересно увидеть "железнодорожников" в официальном матчем после всех изменений, произошедших с ними минувшей зимой. Причем это касается не только серьезных перемен в составе, но и тактической революции, которую затеял Юрий Семин. Конечно, мы наблюдали за "Локо" в товарищеских встречах, однако настоящая турнирная борьба – совсем другое дело. Понятно, что какие-то совсем далеко идущие выводы из одного поединка делать нельзя, но кое-что о перспективах "красно-зеленых" во второй части сезона отчетный матч уж точно мог рассказать.Во-вторых, "Тосно", будучи весьма молодым клубом, никогда не игравшим на уровне высшего дивизиона, тем не менее, уже сейчас хорошо известен в России. Прежде всего, благодаря своим подвигам как раз таки в национальном Кубке. Для команды из Ленинградской области это лишь четвертый розыгрыш КР, однако она уже второй раз добирается до четвертьфинала. При этом победы над представителями РФПЛ можно назвать привычным для "Тосно" делом, не мешал ему в этом и гостевой статус. По ходу нынешнего Кубка России тосненцы уже сняли один скальп с команды Премьер-лиги, коей оказался "Арсенал".Кроме того, высока вероятность того, что в следующем сезоне подопечные Дмитрия Парфенова и сами будут играть на элитном уровне, а потому хотелось оценить силу потенциального новичка РФПЛ на фоне далеко не самого слабого в высшем дивизионе коллектива.Стартовый состав "красно-зеленых" азочаровал тех, кто ждал интересных дебютов с первых же минут: никого из новичков "Локомотива" не оказалось в основе. Получивший свою очередную травму Фарфан и Маргасов отсутствовали даже в заявке, а Кверквелия, с Ари восседали на скамейке запасных. Ну и, конечно, вряд ли стоило ожидать включения в состав на потенциально очень тяжелый матч Дмитрий Лоськова, подписание которого в качестве футболиста со всей очевидностью является пиар-ходом.Бывший "железнодорожник" Логашов, перебравшийся во время зимней пауз в "Тосно", также остался на банке.По сути, серьезного описания в первом тайме заслуживают лишь два эпизода.Первый из них приключился на 19-й минуте и определил счет, установившийся на табло к перерыву. Причем он был и красивым, и несколько курьезным одновременно. Все началось с того, что Игорь Денисов решил ударить с дальней дистанции. Мяч угодил в футболиста "Тосно" и отскочил к Миранчуку, расположившемуся поблизости от штрафной площадки гостей. Алексей хотел отпасовать правее на Янбаев, в подкат бросился другой игрок команды Дмитрия Парфенова, но тут тосненцам откровенно не повезло, ибо от его корпуса мяч все-таки добрался до "железнодорожника". Янбаев, мгновенно сориентировавшись, сделал ответный пас на теперь уже совершенно свободного Миранчука, и тот классным ударом внутренней стороной стопы слету расстрелял ближний угол. Вряд ли можно предъявить какие-то претензии Артуру Нигматуллину, поскольку он попался на противоходе, да и выстрел получился очень сильным.Можно только представить себе, насколько этот гол был важен для Миранчука после всей зимней эпопеи…Что касается второго интересного момента, то он приключился уже при счете 1:0. Богаев прострелил с правого края, первым на мяче был Макаров, который мог пробивать из убойной позиции, однако в борьбе с опекуном неудачно сыграл на приеме, бросился за мячом и врезался в уже поймавшего его Гилерме. Так вместо гола Александр заработал желтую карточку. Можно припомнить еще и мощный выстрел Альшина – тот же Богаев переадресовал ему мяч в зону правого инсайда, а удар Ильнура пришелся в Пейчиновича.Если же говорить о первой половине в целом, то она прошла практически без остроты. Однако это совсем не значит, что матч не смотрелся. Обе команды демонстрировали достаточно интенсивный и интересный футбол, особенно, если вспомнить, что для них этот поединок был первым после долгой-долгой паузы. "Тосно" старался ни в чем не уступать фавориту, чаще подавал угловые, перестрелял "Локомотив" по ударам, но превосходство подопечных Семина, пусть и небольшое, ощущалось достаточно явно.Судя по всему, наставник хозяев повел себя очень прагматично. Исходя из имевшегося у его команды материального преимущества, он перестроил игру "Локо": москвичи откатились к собственной штрафной и отдали мяч "Тосно".И надо сказать, что этот ход ЮрПалыча оправдал себя в полной мере. "Красно-зеленые" всю вторую половину игры действовали в обороне очень плотно и внимательно, не оставляли практически никакого свободного пространства и достаточно легко разгадывали все атакующие идеи соперника. Представители Ленинградской области очень старались, пытались отыскать щель между вагонами паровоза, однако те были подогнаны так, что протиснуться тосненцы так и не сумели.На 68-й минуте произошло событие, добавившее игре перца самим своим фактом: на поле появился, наверное, самый известный футболист "Тосно" Артем Милевский. Для украинца, пока что не принесшего своему нынешнему коллективу особой пользы, этот матч был особенным, ведь Артем противостоял тренеру, под руководством которого он демонстрировал свой лучший футбол. Кроме того, по ту сторону баррикады находился Тарас Михалик, с коим Милевский съел не один пуд соли в киевском "Динамо" и сборной Украины.Это столкновение бывших партнеров оказалось крайне неприятным для Тараса. Ближе к финишу матча Мухаметшин выиграл верховую борьбу в штрафной площадке "Локомотива" и скинул мяч под удар Милевскому, который выстрелил, будто из пушки. Михалик самоотверженно бросился под этот удар, рухнул на газон и не смог продолжить поединок! Сей эпизод в итоге привел к дебюту в красно-зеленой футболке Соломона Кверквелии, который и заменил Михалика.Кстати, удар Милевского можно считать единственным шансом "Тосно" во втором тайме.А чуть раньше дебютировал в "Локомотиве" Ари, сменивший Майкона. Чувствовалось, что экс-спартаковец, возвратившийся в Москву с юга России, еще не наладил полноценного взаимодействия с партнерами, однако смотрелся бразилец достаточно неплохо, и даже имел отличный шанс забить, но, перебрасывая Нигматуллина, перекинул заодно и ворота. Кроме того, Ари вполне мог стать автором результативной передачи, когда Фернандеш после его паса расстрелял дальний угол, однако тут уж в дело вмешался лайнсмен, вскинувший свой флажок. Как мне показалось, сделал он это зря – офсайда у португальца не было.В целом победу "Локо" нужно признать заслуженной. После перерыва хозяева выжали максимум из заработанного в первом тайме перевеса в счете и не позволили сопернику ничего создать. Правда, "железнодорожники" и сами смотрелись в контратаках не очень ярко. С этим Семину еще предстоит работать, но с "Тосно" его команда справилась, показав достаточно неплохой футбол. Теперь до трофея и путевки в Лигу Европы осталось всего два шага.Что же до подопечных Дмитрия Парфенова, то и они сумели показать товар лицом. Пусть "Локомотив" и был сильнее, однако игра в исполнении коллектива из Ленинградской области оставила приятное впечатление, и сейчас кажется, что эти ребята в Премьер-лиге точно не затеряются. Кубковые баталии для них завершены, и теперь можно полностью сконцентрироваться на решении главной задачи.