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"Шпортфройнде" и дортмундская "Боруссия" сыграют 14 марта

Матч четвертьфинала Кубка Германии между "Шпортфройнде" и дортмундской "Боруссией", который был отменён из-за плохой погоды состоится 14 марта, об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Напомним, игра должна была состояться 28 февраля в Лотте, но поле не выдержало начавшийся снегопад.
Теги: Боруссия Д
Сегодня, 22:12
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