Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
21:55
На пути к седьмой чаше: "Локомотив" в непростом матче одолел "Тосно" и отправился в полуфинал Кубка
На пути к седьмой чаше: "Локомотив" в непростом матче одолел "Тосно" и отправился в полуфинал Кубка
20:35
Александр Григорян: качество игры хромает у обеих команд, были предпосылки к другому резльтату
Александр Григорян: качество игры хромает у обеих команд, были предпосылки к другому резльтату
20:35
Александр Бубнов: насколько мне известно, перед "Спартаком" не ставилась задача стать чемпионом (26)
Александр Бубнов: насколько мне известно, перед "Спартаком" не ставилась задача стать чемпионом (26)
17:23
Андрей Будогосский: провал судей на тестах по знанию правил – это неприятная неожиданность (1)
Андрей Будогосский: провал судей на тестах по знанию правил – это неприятная неожиданность (1)
"Шпортфройнде" и дортмундская "Боруссия" сыграют 14 марта
Матч четвертьфинала Кубка Германии между "Шпортфройнде" и дортмундской "Боруссией", который был отменён из-за плохой погоды состоится 14 марта, об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.
Напомним, игра должна была состояться 28 февраля в Лотте, но поле не выдержало начавшийся снегопад.
Напомним, игра должна была состояться 28 февраля в Лотте, но поле не выдержало начавшийся снегопад.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.