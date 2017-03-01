"Шпортфройнде" и дортмундская "Боруссия" сыграют 14 марта

Матч четвертьфинала Кубка Германии между "Шпортфройнде" и дортмундской "Боруссией", который был отменён из-за плохой погоды состоится 14 марта, об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.



Напомним, игра должна была состояться 28 февраля в Лотте, но поле не выдержало начавшийся снегопад.