Александр Коломейцев: самоотдача Миранчука не уменьшилась

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев после победы над «Тосно» в 1/4 финала Кубка России поделился впечатлениями от игры и прокомментировал ситуацию с партнёром Алексеем Миранчуком.



– Счёт по игре, трудный был матч, много борьбы, как всегда после паузы. Тем более Кубок – это всегда тяжело, с командой из какой лиги ты бы ни играл. 1:0, думаю, по делу.



– Насколько уровень «Тосно» соответствует второй восьмёрке РФПЛ?



– Тяжело говорить, это Кубок, все команды выходят, играют почти на равных с Премьер-лигой. Будет видно в следующем году, если они выйдут.



– Анатолий Мещеряков сказал, что гол отменили зря. Как Вам показалось?



– Кто видел повтор, те сказали, что зря отменили. А со скамейки тяжело сказать.



– Не оказал ли отмененный гол влияния на команду, хотелось ли покрупнее победить?



– Всегда неприятно, когда отменяют голы, но мы вели 1:0. Если бы наоборот было, было бы сложнее. А в целом – не первый раз отменяют. Концовка, конечно, всегда нервная, когда минимально ведёшь, это всегда навал, но из-за этого не нервничали. Хотелось выиграть и выиграли, а крупнее или нет – не так важно.



– Зимой главной темой обсуждений в «Локомотиве» был уход Миранчука, обсуждали ли с ним в команде это?



– Нет, и так много разговоров. Лишний раз не нагнетаем. Он сам на эту тему не разговаривает, работает в команде. Самоотдача у него не уменьшилась, сегодня вот гол забил.



– Вам хочется, чтобы он продлил контракт?



– Всем хочется, чтобы игроки оставались, чтобы был определённый костяк команды.



– Как новички влились?



– Отлично. Ари сегодня вышел, помог команде, цеплялся за мячи, имел моменты. Дальше лучше будет.



– Хватило ли физически на всю игру в первом матче сезона?



– На всю, может быть, нет. Товарищеских игр было много, но это совсем не то.



– Лучше ли вкатываться в сезон игрой с командой уровня ФНЛ, проще?



– Я бы не сказал, всегда тяжело вкатываться, - цитирует Коломейцева Rusfootball.info