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Младен Кашчелан: в Премьер-Лиге есть команды намного сильнее "Локомотива"

Полузащитник "Тосно" Младен Кашчелан прокомментировал гостевое поражение от "Локомотива" (0:1) в четвертьфинале Кубка России.

- Обидное поражение. Были шансы перевести игру в дополнительное время...

- Конечно, обидное. Мы показали неплохую игру, а "Локомотив" победил благодаря одному полумоменту. Мы играли в свою игру - жестко и агрессивно. У нас получались хорошие фланговые передачи, которые мы не успели реализовать в голы.

- Стадион счастливый для "Тосно", который побеждал здесь "Спартак" 1:0... Как-то обсуждалось это в команде?

- Конечно, мы вспоминали. Но фартовый этот стадион для нас или нет - я не знаю.

- "Локомотив" вам как показался как команда?

- Честно, мне кажется, что в Премьер-Лиге есть команды намного сильнее "Локомотива". Сегодня мы показали, что достойны играть в РФПЛ. У нас задача довести сезон до конца и подняться в Премьер-Лигу, чтобы встречаться еще с такими командами.

Rusfootball.info
Теги: Тосно Локомотив
Вчера, 22:45
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5
(0)
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:16) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lokoflesh
Ну хоть здесь кони и свиньи пришли к согласию. bowtie

Просто сужу по таблице.
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: golden Axe (Вчера, 23:29) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
проигрывать нужно уметь,а он выглядит как обиженка которого обыграли во дворе,рад что Питерскому футболу снова указали на его место
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:03) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну хоть здесь кони и свиньи пришли к согласию. bowtie


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: sanyapytilin (Вчера, 22:50) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Добрая половина.
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: vlees (Вчера, 22:49) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Навскидку это Рубин,Ростов,Спартак,цска,
,уфа,краснодар,терек и мб зенит
Регистрация: 12.01.2017
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