Младен Кашчелан: в Премьер-Лиге есть команды намного сильнее "Локомотива"

Полузащитник "Тосно" Младен Кашчелан прокомментировал гостевое поражение от "Локомотива" (0:1) в четвертьфинале Кубка России.



- Обидное поражение. Были шансы перевести игру в дополнительное время...



- Конечно, обидное. Мы показали неплохую игру, а "Локомотив" победил благодаря одному полумоменту. Мы играли в свою игру - жестко и агрессивно. У нас получались хорошие фланговые передачи, которые мы не успели реализовать в голы.



- Стадион счастливый для "Тосно", который побеждал здесь "Спартак" 1:0... Как-то обсуждалось это в команде?



- Конечно, мы вспоминали. Но фартовый этот стадион для нас или нет - я не знаю.



- "Локомотив" вам как показался как команда?



- Честно, мне кажется, что в Премьер-Лиге есть команды намного сильнее "Локомотива". Сегодня мы показали, что достойны играть в РФПЛ. У нас задача довести сезон до конца и подняться в Премьер-Лигу, чтобы встречаться еще с такими командами.



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