Дидье Дешам: если Бензема будет соответствовать уровню сборной, он получит вызов

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что форвард "Реала" Карим Бензема будет вызван в сборную, если будет соответствовать уровню национальной команды.



"Если я увижу, что Бензема соответствует уровню сборной, то он получит вызов. Я действую исключительно в интересах сборной Франции. Никакого предвзятого отношения у меня к нему нет", - цитирует тренера Le Figaro.