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Дидье Дешам: если Бензема будет соответствовать уровню сборной, он получит вызов

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что форвард "Реала" Карим Бензема будет вызван в сборную, если будет соответствовать уровню национальной команды.

"Если я увижу, что Бензема соответствует уровню сборной, то он получит вызов. Я действую исключительно в интересах сборной Франции. Никакого предвзятого отношения у меня к нему нет", - цитирует тренера Le Figaro.
Теги: Дешам Бензема Сборная Франции
Вчера, 22:49
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