"ПСЖ" и "Генгам" вышли в 1/4 финала Кубка Франции

"ПСЖ" на выезде переиграл "Ньор" в матче 1/8 финала Кубка Франции.



Кубок Франции



1/8 финала



"Ньор" - "ПСЖ" 0:2



Гол: Пасторе, 78, Кавани, 90+4



"Ньор": Десма, Бронн, Кики, Шоплен, Дембеле, Рой, Агуази, Самбья, Зе (Джигла, 73), Гриш (Дабасс, 65), Н'До (Рошето, 90)



"ПСЖ": Ареола, Маркиньос, Максвелл, Кимпембе, Менье, Матюиди, Нкунку, Крыховяк (Пасторе, 73), Дракслер (Моура, 81), Гуэдеш, Огустен (Кавани, 59)



Предупреждения: Агуази, 45+1, Кимпембе, 54, Шоплен, 76



"Кевийи" - "Генгам" 1:2



Гол: Вингод, 90+2 - Менди, 59, Де Паув 61



"Кевийи": Делунаи, Ба, Жон-Етьен, Вингод, Сери, Рожье, Менди (Тоффлиб, 64), Пойе, Баски (Бартейми, 87), Оливейра, Гузео (Ачабар, 74)



"Генгам": Юнссон, Кербра, Икоко, Перейра, Бодмер, Блас, До (Бриан, 68), Коко (Бенезе, 66), Де Паув (Дидо, 79), Жиресс, Менди



Предупреждения: До, 36