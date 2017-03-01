Менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Гамбург" в 1/4 финала Кубка Германии

В матче 1/4 финала Кубка Германии менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Гамбург" со счетом 2:1.



Кубок Германии



1/4 финала



"Гамбург" - "Боруссия" М 1:2



Гол: Вуд, 90+2 - Штиндль, 53 (пен.), Раффаэл, 61 (пен.)



"Гамбург": Адлер, Сакаи, Острцолек, Юнг (Костич, 70), Пападопулос, Маврай, Мюллер (Соуза, 70), Экдаль, Холтби, Хант, Вуд



"Боруссия" М: Зоммер, Янчке, Вендт, Кристенсен, Вестергор, Крамер, Херрман, Дахуд (Штробль, 82), Хофман (Джонсон, 76), Штиндль, Раффаэл (Хан, 86)



Предупреждения: Херрман, 83