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Менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Гамбург" в 1/4 финала Кубка Германии

В матче 1/4 финала Кубка Германии менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Гамбург" со счетом 2:1.

Кубок Германии

1/4 финала

"Гамбург" - "Боруссия" М 1:2

Гол: Вуд, 90+2 - Штиндль, 53 (пен.), Раффаэл, 61 (пен.)

"Гамбург": Адлер, Сакаи, Острцолек, Юнг (Костич, 70), Пападопулос, Маврай, Мюллер (Соуза, 70), Экдаль, Холтби, Хант, Вуд

"Боруссия" М: Зоммер, Янчке, Вендт, Кристенсен, Вестергор, Крамер, Херрман, Дахуд (Штробль, 82), Хофман (Джонсон, 76), Штиндль, Раффаэл (Хан, 86)

Предупреждения: Херрман, 83
Теги: Боруссия М Гамбург
Вчера, 22:54
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