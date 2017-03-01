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Алексей Миранчук: не ожидал от болельщиков поддержки, спасибо им
Автор победного мяча в ворота «Тосно», полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук был очень рад выходу команды в полуфинал Кубка России, поблагодарил болельщиков за поддержку, а о своём будущем говорить отказался.
– Как оцениваете свою игру на фоне многочисленных разговоров о Вашей персоне?
– Просто очень рад, что забил. Не обращаю внимание ни на что.
– Как команда сегодня сыграла, учитывая минимальный счёт?
– Было тяжело, первая официальная игра, ещё и кубковая. «Тосно» – отличный соперник. Но если будем побеждать в сезоне по 1:0, никто не откажется от такого. Так что очень рад.
– Ари сегодня вышел на поле, как Ваше взаимодействие? Показалось, что он ещё не до конца понимает игру команды.
– Нет, на мой взгляд, он отлично вышел, цеплялся за мячи, обострял. Осталось только забить – и всё.
– Как команда готова к весне? Думаю, никого не устраивает 10 место.
– Конечно не устраивает. Будем работать, посмотрим.
– Тяжело далась первая игра физически?
– Тяжело, да. Подустали в конце. Кубковая игра – она вообще другая. Она одна. Обе команды понимают это, отдают все силы.
– Вы играли с командой ФНЛ, может быть, попроще вкатываться в сезон с таким соперником?
– На это не обращаем внимание. Есть соперник, играем.
– Как ты чувствовал себя на поле? Болельщики вроде как поддерживали...
– Почему вроде как? Точно поддерживали, большое спасибо им за это.
– Ожидал такого?
– Нет, не ожидал.
– А чего ожидал?
– Ничего не ожидал. Я в команде, стараюсь приносить результат, пользу.
– Перед матчем прошла информация, что на игру приедет скаут «Манчестер Юнайтед», возможно смотреть на Вас. В команде обсуждали как-то это?
– Нет. Первый раз от Вас слышу.
– Что можете сказать о своём будущем, о ситуации в зимнее трансферное окно?
– Извините, без комментариев.
– Лично для тебя с переходом на схему в 5 защитников что-то изменилось?
– Да нет, функции остались теми же. Играю под нападающим. На сборах работали, думаю это принесёт свои плоды.
– Отменённый гол не сильно расстроил?
– Там был явный офсайд, я это видел, понимал, что гола не будет.
– Мещеряков сказал после просмотра повтора, что зря отменили.
– Да? А мне сзади показалось, что офсайд чистый.
– «Тосно» идёт на 2-м месте в ФНЛ, готова ли команда к уровню РФПЛ?
– Зачем мне говорить про «Тосно», я в «Локомотиве» играю. Выйдут – молодцы. Нет – дальше пусть работают, – приводит слова Миранчука Rusfootball.info
– Как оцениваете свою игру на фоне многочисленных разговоров о Вашей персоне?
– Просто очень рад, что забил. Не обращаю внимание ни на что.
– Как команда сегодня сыграла, учитывая минимальный счёт?
– Было тяжело, первая официальная игра, ещё и кубковая. «Тосно» – отличный соперник. Но если будем побеждать в сезоне по 1:0, никто не откажется от такого. Так что очень рад.
– Ари сегодня вышел на поле, как Ваше взаимодействие? Показалось, что он ещё не до конца понимает игру команды.
– Нет, на мой взгляд, он отлично вышел, цеплялся за мячи, обострял. Осталось только забить – и всё.
– Как команда готова к весне? Думаю, никого не устраивает 10 место.
– Конечно не устраивает. Будем работать, посмотрим.
– Тяжело далась первая игра физически?
– Тяжело, да. Подустали в конце. Кубковая игра – она вообще другая. Она одна. Обе команды понимают это, отдают все силы.
– Вы играли с командой ФНЛ, может быть, попроще вкатываться в сезон с таким соперником?
– На это не обращаем внимание. Есть соперник, играем.
– Как ты чувствовал себя на поле? Болельщики вроде как поддерживали...
– Почему вроде как? Точно поддерживали, большое спасибо им за это.
– Ожидал такого?
– Нет, не ожидал.
– А чего ожидал?
– Ничего не ожидал. Я в команде, стараюсь приносить результат, пользу.
– Перед матчем прошла информация, что на игру приедет скаут «Манчестер Юнайтед», возможно смотреть на Вас. В команде обсуждали как-то это?
– Нет. Первый раз от Вас слышу.
– Что можете сказать о своём будущем, о ситуации в зимнее трансферное окно?
– Извините, без комментариев.
– Лично для тебя с переходом на схему в 5 защитников что-то изменилось?
– Да нет, функции остались теми же. Играю под нападающим. На сборах работали, думаю это принесёт свои плоды.
– Отменённый гол не сильно расстроил?
– Там был явный офсайд, я это видел, понимал, что гола не будет.
– Мещеряков сказал после просмотра повтора, что зря отменили.
– Да? А мне сзади показалось, что офсайд чистый.
– «Тосно» идёт на 2-м месте в ФНЛ, готова ли команда к уровню РФПЛ?
– Зачем мне говорить про «Тосно», я в «Локомотиве» играю. Выйдут – молодцы. Нет – дальше пусть работают, – приводит слова Миранчука Rusfootball.info
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