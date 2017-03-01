Алексей Миранчук: не ожидал от болельщиков поддержки, спасибо им

Автор победного мяча в ворота «Тосно», полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук был очень рад выходу команды в полуфинал Кубка России, поблагодарил болельщиков за поддержку, а о своём будущем говорить отказался.– Просто очень рад, что забил. Не обращаю внимание ни на что.– Было тяжело, первая официальная игра, ещё и кубковая. «Тосно» – отличный соперник. Но если будем побеждать в сезоне по 1:0, никто не откажется от такого. Так что очень рад.– Нет, на мой взгляд, он отлично вышел, цеплялся за мячи, обострял. Осталось только забить – и всё.– Конечно не устраивает. Будем работать, посмотрим.– Тяжело, да. Подустали в конце. Кубковая игра – она вообще другая. Она одна. Обе команды понимают это, отдают все силы.– На это не обращаем внимание. Есть соперник, играем.– Почему вроде как? Точно поддерживали, большое спасибо им за это.– Нет, не ожидал.– Ничего не ожидал. Я в команде, стараюсь приносить результат, пользу.– Нет. Первый раз от Вас слышу.– Извините, без комментариев.– Да нет, функции остались теми же. Играю под нападающим. На сборах работали, думаю это принесёт свои плоды.– Там был явный офсайд, я это видел, понимал, что гола не будет.– Да? А мне сзади показалось, что офсайд чистый.– «Тосно» идёт на 2-м месте в ФНЛ, готова ли команда к уровню РФПЛ?– Зачем мне говорить про «Тосно», я в «Локомотиве» играю. Выйдут – молодцы. Нет – дальше пусть работают, – приводит слова Миранчука