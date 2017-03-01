Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Алексей Миранчук: не ожидал от болельщиков поддержки, спасибо им

Алексей Миранчук: не ожидал от болельщиков поддержки, спасибо имАвтор победного мяча в ворота «Тосно», полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук был очень рад выходу команды в полуфинал Кубка России, поблагодарил болельщиков за поддержку, а о своём будущем говорить отказался.

– Как оцениваете свою игру на фоне многочисленных разговоров о Вашей персоне?

– Просто очень рад, что забил. Не обращаю внимание ни на что.

– Как команда сегодня сыграла, учитывая минимальный счёт?

– Было тяжело, первая официальная игра, ещё и кубковая. «Тосно» – отличный соперник. Но если будем побеждать в сезоне по 1:0, никто не откажется от такого. Так что очень рад.

– Ари сегодня вышел на поле, как Ваше взаимодействие? Показалось, что он ещё не до конца понимает игру команды.

– Нет, на мой взгляд, он отлично вышел, цеплялся за мячи, обострял. Осталось только забить – и всё.

– Как команда готова к весне? Думаю, никого не устраивает 10 место.

– Конечно не устраивает. Будем работать, посмотрим.

– Тяжело далась первая игра физически?

– Тяжело, да. Подустали в конце. Кубковая игра – она вообще другая. Она одна. Обе команды понимают это, отдают все силы.

– Вы играли с командой ФНЛ, может быть, попроще вкатываться в сезон с таким соперником?

– На это не обращаем внимание. Есть соперник, играем.

– Как ты чувствовал себя на поле? Болельщики вроде как поддерживали...

– Почему вроде как? Точно поддерживали, большое спасибо им за это.

– Ожидал такого?

– Нет, не ожидал.

– А чего ожидал?

– Ничего не ожидал. Я в команде, стараюсь приносить результат, пользу.

– Перед матчем прошла информация, что на игру приедет скаут «Манчестер Юнайтед», возможно смотреть на Вас. В команде обсуждали как-то это?

– Нет. Первый раз от Вас слышу.

– Что можете сказать о своём будущем, о ситуации в зимнее трансферное окно?

– Извините, без комментариев.

– Лично для тебя с переходом на схему в 5 защитников что-то изменилось?

– Да нет, функции остались теми же. Играю под нападающим. На сборах работали, думаю это принесёт свои плоды.

– Отменённый гол не сильно расстроил?

– Там был явный офсайд, я это видел, понимал, что гола не будет.

– Мещеряков сказал после просмотра повтора, что зря отменили.

– Да? А мне сзади показалось, что офсайд чистый.

– «Тосно» идёт на 2-м месте в ФНЛ, готова ли команда к уровню РФПЛ?

– Зачем мне говорить про «Тосно», я в «Локомотиве» играю. Выйдут – молодцы. Нет – дальше пусть работают, – приводит слова Миранчука Rusfootball.info
Теги: Миранчук Локомотив
Вчера, 23:00
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:23) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Наивные просто, надеются, что не швырнешь их.
Зря...
Регистрация: 6.01.2006
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.