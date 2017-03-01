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"Интер" летом попробует подписать Иско

Полузащитник мадридского "Реала" Иско может продолжить карьеру в "Интере", передает Corriere dello Sport.

Сообщается, что руководство "Интера" уже встречу с президентом "сливочных" Флорентино Пересом. Сам испанец не против ухода из стана "сливочных". Трансфер может состояться в летнее трансферное окно.
Теги: Иско Интер Реал Трансферы
Вчера, 23:09
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