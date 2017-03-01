"Интер" летом попробует подписать Иско

Полузащитник мадридского "Реала" Иско может продолжить карьеру в "Интере", передает Corriere dello Sport.



Сообщается, что руководство "Интера" уже встречу с президентом "сливочных" Флорентино Пересом. Сам испанец не против ухода из стана "сливочных". Трансфер может состояться в летнее трансферное окно.